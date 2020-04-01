民進黨是很會玩弄口罩的政黨。建黨之初，他們在立法院對抗執政的國民黨，他們的立法委員經常掛起打了個X的口罩，進行抗爭。現在新冠肺炎疫情大爆發，民進黨政府還是拿口罩作文章。這回防疫口罩印的浮水印是「仇中」。

今年1月間，大陸武漢爆發新冠疫情，並迅速擴及好幾個省市。即使民進黨政府不接受「兩岸人民同出一源」的事實，至少民進黨政府也應該承認，整個中國大陸有上百萬的台灣人在那邊過生活。這麼嚴峻的疫情，對台灣人的健康安全也會有很大的影響。

爆發新冠疫情之初，中國大陸措手不及，需要外界的醫療資源支援。這一情況，就如同現在的美國、歐洲各國，亟需世界各國給予支援一樣。而人道援助，就如同病毒一樣，沒有「政治」，地不分東西南北，人不分貧富貴賤，不分國家種族，也沒有分別對象。

新冠病毒的嘴臉長得如何，我們無從得知，但我們卻看到了民進黨操弄新冠疫情的「政治嘴臉」。疫情爆發之初，台灣沒有多少確診病例，卻不肯把台灣的口罩出口到大陸，供他們應急救人。民進黨政府的理由是，國內欠缺口罩。

如今，國內民眾還在為購買口罩排隊、確診病例每天大增到破了300例的時候，民進黨政府卻趁著歐美各國疫情大爆發的時候，大做口罩外交，每周供應美國10萬片，承諾援助巴拉圭100萬片之外，蔡英文又宣布要捐出1000萬片口罩給疫情嚴重的國家。

別的國家不是傻子。他們都知道，民進黨捐給他們口罩，打的是什麼政治算盤，因為口罩上面都有民進黨政府的「政治印記」。誰都知道，想要進入WHO，繞道而行，總是白費工。