從1981年到2000年，我在美國紐約生活了10幾年，除體檢外，從未去醫院看過病，不是因為不需要，而是因為美國醫療實在太貴了，沒有足額健保，只好買成藥勉強應付。

像我這樣的人全美大概有4000萬人，其中許多是少數族群或低收入戶，他們原本是前總統「歐巴馬健保」（Obamacare）照顧的對象，卻因不符川普的自由市場原則，也違背保險公司的利益最大化考量，硬是活生生被取消，失去了健保，很快地成為「公民社會的化外之民」！

現在，為了應對新冠肺炎，美國國會通過了高達2兆美元的紓困案，這些缺乏健保的人又被納編，暫時獲得了「公民待遇」。換言之，這是因為疫情帶來的意外收穫，但疫病一旦結束後，依照川普自我感覺良好的個性，恐怕他們又會再度被排拒在外。

在台灣，許多人愛講「公民社會」與「公民意識」，但卻未深刻反省美國式自由民主的高度排他性，以及統治階層歧視少數、霸凌弱勢的真正本質。他們用川普式的自我中心意識畫分敵我、霸凌弱勢，而不是歐巴馬式的不分族群、人人平等。

同樣地，那些被迫滯留武漢地區的台胞，只是因為去大陸，不管是觀光、工作或讀書，都不再是他們眼中理應平等對待的公民。這些人不但成為政府惡整的對象，被迫繞遠路、長途跋涉經上海回台灣，而且還淪為網路酸民霸凌的工具，也就是在「政治不正確」的歧視下，活生生成為人權的犧牲品。

為什麼會這樣？因為台灣是一個「想像的共同體」，公民社會被扭曲成「族群純正的想像」，執政者不負責任地拒斥了那些受歧視、被霸凌的「次等人群」。他們是：一、陸配及其子女；二、不支持民進黨和不認同台灣獨立的人；三、不願意和中國大陸為敵的人；四、認同「吳斯懷們」的「那些人」。換言之，這些人都是被所謂「公民社會」排拒的對象，也就是當前台灣社會的「異己」。

但是，如果我們把上述「政治不正確」的邏輯改換一下時空背景，變成是半世紀前「冷戰下的威權政體」，那時被歧視的人群是：一、認同中共和大陸的人；二、不支持國民黨和認同台灣獨立的人；三、不願意和中國大陸為敵的人；四、認同「白色恐怖清除對象」的「那些人」。

仔細想想，這不正是民進黨政府正在積極推動的「轉型正義」，努力翻轉的威權遺緒？但對照這兩組相隔數十年、同樣被排斥和霸凌的對象，竟是如此神似。

換言之，在台灣，所謂的民主化和自由化其實是一段「換湯不換藥」的轉型過程，也就是先推動解放、排除異己，接下來翻轉執政勢力、藉修憲和立法掃除執政障礙，並重新界定公民社會、畫分敵我，進一步，則要掃除一切對永續執政可能形成障礙的反對勢力。至於最後的目標則一致，那就是鞏固領導中樞，樹立長期執政的文化霸權。這不正是當前台灣的政治寫照？

至於所謂「公民社會」的詮釋者與「公民意識」的倡導者，則將成為「國家建構工程」的心靈導師，也就是執政集團的護航人與化粧師。這是台灣從過去到現在，持續推動政權維穩、肅清異己、對年輕人不斷洗腦，以鞏固執政霸權的不變現實。

（作者為國立金門大學、中國文化大學兼任教授）