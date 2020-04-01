蔡政府持續宣傳，台灣是這次新冠疫情抗疫的績優生，不過，疫情過後，台灣的處境恐怕會相當嚴峻，特別是經濟上的考驗，壓力絕不會比抗疫更小。其中，原本就已形同冰封的兩岸關係，經此一「疫」，未來的發展更難令人樂觀。

陸會主委陳明通日前表示，根據研判，大陸可能會以停止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）來窒息台灣經濟，他呼籲對岸應該要「政治歸政治、經濟歸經濟」，不要停止ECFA。

國安局長邱國正日前已經公開表示，據判「中國有可能中止ECFA」；國發會主委陳美伶也坦承，如果中止，台灣經濟當然會有衝擊。國安局和陸委會不約而同如此表示，顯示蔡政府應已掌握了一定的情資，認為ECFA 的10年之期到後，大陸不再繼續的可能性很高。問題是，民進黨政府在乎過ECFA嗎？

還記得2008年代表民進黨參選總統的謝長廷曾說，ECFA會讓台灣「查甫找嘸工、查某嫁嘸尪、囝仔要去黑龍江」，因為只要一旦兩岸簽署了ECFA，台灣就會湧入2億的大陸勞工，還有大陸的農產品也會傾銷。

大家也還記得2010年民進黨所製作的《有ECFA真好？ECFA哪裡好？》系列宣傳影片，強調ECFA只對大財團有利；大家更記得，蔡英文2012年代表民進黨選總統時，曾信誓旦旦地說，一旦當選總統，就會公投廢止ECFA。

還有經濟部長沈榮津多次強調，就算大陸停止ECFA早收清單，對台灣經濟的影響也非常小，因為相關出口值只占台灣總出口的5%。且先不論沈榮津有沒有低估，就算只有5%，沈大部長知道這個金額是多少嗎？差不多就是5000億台幣，少了這5%，沈榮津知道會有多少企業活不下去、多少勞工失業嗎？

有趣的是，蔡政府認為，大陸停止ECFA的理由是「為了懲罰台灣的經濟」、「轉移內部的壓力」，簡單講，就是北京要教訓台灣的意思。既然從蔡英文到沈榮津都打心底瞧不起ECFA，甚至厭惡ECFA，那麼就算對岸真的要停止ECFA，蔡政府應該是要額首稱慶才對啊；即使大陸的出發點是對台灣的懲罰好了，民進黨政府豈不是「求仁得仁」嗎？

如果兩岸關係沒有走到今天的這個地步，台灣經貿可以施展的空間更大，不只是ECFA，與其他國家洽簽FTA或是參與區域經濟整合，應該都已展開，如今卻落得只能抓著ECFA早收清單不放，思之令人感到悲涼。為什麼整個蔡政府中就找不到一個敢說真話的官員？

要提醒蔡政府的是，已經有多家機構預言後疫情時代很可能會出現大蕭條，台灣靠貿易撐起經濟發展，一旦被迫面臨人、貨交流銳減，甚至停滯的全球化逆轉局面，從大失業潮到治安崩壞，台灣受傷的程度將難以想像。

所以，話說回來，看在救救老百姓的份上，如果真能守住ECFA，蔡政府還是請盡一切的努力吧！

（作者為作家）