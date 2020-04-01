當疫情熱點自中國大陸轉移到歐美之際，數萬遊子湧回國門，進入各鄉鎮與家庭，境外移入病例每日以2位數攀升，並已開始出現家庭內感染，再來就可能向職場與社區傳播。

中央流行疫情指揮中心發布建議停辦室內室外中大型活動，象徵著更嚴峻的第2波疫情已進入社區攻防戰，不容掉以輕心。

在第一波防守上，台灣掌握機先，對中、港、澳採取入境管制及大數據連線，全台合力抵擋，迄至3月6日，僅零星社區感染、小規模機構群聚，累計18例境外移入，合計45例疫情。

然而，自3月7日至30日，新增境外移入244例，以相同防禦能力估算，將可能造成合計610例的疫情，另尚有45000名居家檢疫中及陸續返國，未能全數集中管理，不僅違規頻傳、管控不易，家庭群聚亦勢必增加；家屬在輕症或無症狀時不易覺察，已具傳播力，卻可以正常上下班、外出，加上清明連假交通人潮催化，很有機會向外傳至社區，情勢嚴峻，需要更嚴格的把關。

首先，居家檢疫必須嚴防家庭內傳染。除了嚴格待在家中或指定處所，若家中有年長者，最好分開居住（而不只是分房），避免經由住家環境之汙染而間接傳染；亦不應會客。有任何不適，應盡速就醫採檢。

居家檢疫者的同住家人，應採自主健康管理，密切注意自身症狀；於外出及工作時應戴口罩、勤洗手，有任何不適，應立即就醫採檢，且主動告知接觸史。

其次，醫療院所擔綱捕手角色，必須特別加強偵測潛在的社區感染病例，避免漏診，即使沒有出國史、不是接觸者，也不能輕易推定不是新冠病人。以潛伏期中位值的4天估算，從家庭向外造成的感染將會陸續發病了。面對非特異症狀的病人，即使是一般民眾，仍宜積極採檢，盡力圍堵。

此外，新冠病患在輕症階段即可能已有肺炎，因此，在病毒檢測之外，搭配胸部影像檢查，可望提高時效與敏感度，及早隔離，並避免病情惡化。

在社區防禦方面，因入境人數太多且各縣市都有，不論北中南東或離島，皆不能掉以輕心。各工作場所及縣市政府應做好員工健康管理、症狀聲明，屬於高風險行業者（例如服務於長照機構、醫院、老人活動中心、海陸空大眾運輸服務人員等），更應加上員工家屬居家檢疫史之內部通報，嚴防發生群聚感染。職場活動應縮小規模，並保持足夠距離，若有近距離會議或活動宜戴口罩，並採分艙做法（各作業單位分成至少兩隊，時空分離），以分散風險，避免全隊癱瘓。

而因應清明連假的交通旅遊人潮，車站室內人數常高於100人，候車、電梯及車廂內更難以保持1公尺以上間距，應嚴格執行服務人員之健康管理及戴口罩，並於交通站量體溫、規定所有旅客戴口罩，環境也必須勤加消毒。其他人數較多之公共場所與營業場所應比照辦理。先前沒有病例的縣市，民眾難免較缺乏危機感，需多宣導。

台灣在公衛、醫療以及公民防疫素養三方面都有一定水準，持續提高警戒，減少漏網之魚，期能共同挺過瘟疫考驗。

（作者為國民健康署前署長）