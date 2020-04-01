行政院在3月31日提出新冠肺炎紓困案2.0版，規模為新台幣1兆元；除了原來600億元特別預算將增編1000億元外，移緩濟急的400億也將增列1000億元，另由央行、郵儲和公營行庫增加融資計7000億元，占我國年經濟生產約5%，行政院似乎認為這已可應付新冠疫情對經濟的衝擊。

有趣的是，就在政院宣布的前4天，美國同樣通過了規模2.2兆美元的紓困激勵，占其年經濟生產約10%，遠超過金融海嘯時的7000億美元激勵案。內容如下：補助遭疫情重擊的企業5000億美元、補貼因肺炎受衝擊的家庭5000億美元、中小企業貸款3500億美元、失業援助2500億美元、補助醫療公衛體系1000億美元，另外為支援開發疫苗、購買重要物資、支援聯邦緊急事務管理署局等用途。

「移緩濟急」除原有400億元，再擴增1000億元，但這都只是預算使用時間調整，沒有額外增加。貸款是要償還的，若業務劇減或完全消失，企業可能不會貸款，而是直接關門。美國紓困內涵中，屬貸款者僅3500億美元，占2.2兆的16%，但我國7000億元貸款高達總額的70%。顯然美國已預見疫情對經濟斷崖式的衝擊，但我國官僚還認為「疫情和緩」，可視情況惡化再續推新版。

殊不知，失業大軍即將壓境─美、歐和日、韓經濟若皆為負成長，台灣製造業出口將大減，加上服務業幾乎停滯之下，經濟跟著先進國家步入負成長的機會極高；而真正的補助救濟只有特別預算的600億加上新增的1000億元，占去年經濟生產的0.8%而已，這有如拿著步槍去打迎面而來的坦克─除非步槍有特異功能，否則難有贏面。政院似認為台灣疫情較輕，沒必要像歐美「大動干戈」，殊不知這是對抗「經濟病毒」，不是對抗「新冠病毒」，台灣在病毒抗疫中因超前部署而表現傑出，但極可能在經濟防疫上因落後部署而灰頭土臉。

勞動部4月1日公布放無薪假人數的最新數據為7916人，比「半個月」前增加了106%，這是非常嚴重的警訊，顯示景氣正在快速惡化。其實，只要是進入全球化產業鏈的國家，都將無法逃避。若疫情惡化拖久，國內旅行業3萬人、住宿業9萬人、餐飲業40萬人、運輸業9萬人的就業者中，只要有半數失業就是30萬人，加上製造業的衝擊，可能會有50萬人以上的失業增加，對消費減少的連鎖效果，很快就會如潮水湧來，政府若未能嚴肅以對，讓受衝擊企業能熬過這波海嘯的話，全民很快就會共嘗苦果。

北京深刻體會這種風險，已規畫公私合作投入人民幣48.6兆元（約新台幣208兆元）的龐大資源，到5G、人工智慧、互聯網、大數據等7大先進領域，來帶動經濟、防止失速。政府宜參考這種產業超前部署，協助企業挺過疫情之外，大力投資在未來產業，方能讓全民離苦得樂，並帶來遠景。

（作者為中國文化大學全球商務系兼任副教授）