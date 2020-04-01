自今年1月初，新冠肺炎肆虐以來，政府即以漸進的方式實施防疫的各項措施，其成效至少做到防毒於境外。此項防疫深獲各界好評，甚至為國際媒體和政要所贊許。儘管如此，國內仍有諸多學者專家，乃至地方行政首長呼籲政府應超前部署，主張入境者普篩，即是一例。因之，關於此次新冠肺炎醫護政策，大抵可以分為主張因應肺炎感染為必要作為的漸進主義（incrementalism）；另外就是認為新冠肺炎不比SARS，其無症狀感染令人憂心；尤其歐美掉以輕心至今一發不可收拾，需要在社區感染之前，就應盡速籌謀對策，宜以「社區感染」的思維架構，超前部屬各項必要的防堵措施，此當以雙北市長的呼籲最受重視，這是典型的激進主義（radicalism）。

綜觀這3個月來的防疫政策作為，雖然輿論普遍贊許政府所採取的穩健措施；但就當前疫情肆虐情形，維持居家隔離所動員人力，以致雙北市長皆認為不勝負荷的境地下，超前部署以達致人力的適當配置，將是可行且必要的理性政策選擇。

政府為此次防疫措施訂定紓困條例，在野國民黨立委主張加大紓困額度，因不獲執政黨支持，而未能加大紓困經費；如今閣揆已表示將提案修改相關法制，把紓困額度擴大至1兆元。此正說明在野黨早先的提議，是一項正確的主張，執政黨應有接納的雅量，切勿動輒封殺在野政見。一旦情勢惡化，再來亡羊不補牢，不僅浪費人力、物力，亦復增加民怨，需要付出沉重的社會成本。在災禍不可免的慘況下，政府的「危機轉機一念間」的政策時間安排，一定要尊重專業，疫情指揮中心係醫事專家，卻未必是財經專家，應該分工，以使此次防疫的綜合政策作為能夠各個到位，相信民眾對政府的積極作為，會給予更高的評價。

說到居家隔離，姑不論政府因未對入境者全面篩檢，即可能已有不少破口的漏網之魚。就以目前超過300個確診案例言之，其所需要居家隔離的人力，已達5萬餘人。這些人如多能依規定在家自我健康管理，自然可減少諸多掌控和服務的能力耗費，但這些隔離者各有不同的自我解嘲理由，竟然擅自走出隔離房舍，以致追蹤和查訪的警力，已到吃不消的人力極限。際此，政府應即差用此次疫災放無薪假的摩擦失業人力，投入防疫的非醫事方面的社會服務工作。此外，對於社區的基層人力，皆應納編為防疫必要的社會工作部隊成員，盡快辦理相關服務訓練，相信可以大大減輕村里長、里幹事，以及派出所警力已呈現過勞負荷的慘狀。

此時應是政府由漸進一躍為激進政策作為的黃金時間了！

（作者為銘傳大學公共事務學系客座教授）