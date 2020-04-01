今年的青年節，是黃花崗起義109周年紀念。近年，台灣的「世代對立」愈來愈強烈，年輕人對於長輩的壓抑，傳統的規範，都強烈地反抗。從太陽花、反課綱微調、婚姻平權運動、對香港反送中的支持，以及因「芒果乾」而導出的黑韓罷韓，多少都與這樣的心態有關。而近日的兩個議題─18歲投票權與高中制服規範，也是展現了「年輕人的聲音」。

我年輕過，深深了解那種「我有話說，但沒人要聽」的鬱悶。而台灣與世界各地一樣，主要的政治經濟社會決策權力，都還是掌握在中老年人的手中。資深政治人物有時討好一下年輕人，但真正面臨選票與金錢的壓力，就可以輕易地撇開之前的承諾。蔡英文在2015年底，宣稱「支持婚姻平權」，得到同志群體與進步青年大力支持。但當選後，傳統勢力與中老年人的壓力一來，就遲遲不敢在民法納入同性婚姻。導致年輕群體大罵「選前賣卡推平權，選後裝傻剩專法」。然而罵歸罵，最後還是要靠著大法官解釋的臨門一腳，才讓目前這小腳放大，扭扭捏捏的「專法」勉強過關。如果連最受青年支持的蔡總統，都不過如此，那其他政客又怎麼值得信賴？

所以，青年朋友們想要「自己來」，這是正確的。自己捲起袖子，在民主體制下，以公民的身分來改變法令政策與社會價值，這是最積極正面的行動。現在，致力於推動「18歲投票權」與「修改高中制服規範」，就是個很好的契機。

然而，誠如前總統馬英九在青年節臉書所云，「現在的青年不需要拋頭顱、灑熱血」就可以報效國家。在1911年，為什麼林覺民等這麼多知識菁英，知其不可而為之，飛蛾撲火玉石俱焚？要知道，在那個時代，能讀書的人是多麼珍貴的資產啊！他們拚命，是因為在昏庸專制的體制下，已經找不到其他手段，可以改變世界了。所以只好用自己的生命，去喚起民眾。現在呢？

現在當然不同。台灣的年輕人，生長在一個健全、正常的民主體制下。既不是109年前的中國大陸，甚至也不是30年前剛剛解嚴，國會尚未改選的半吊子民主社會。所以，再也不需要「拋頭顱灑熱血」去當義士。要學當年野百合青年那樣，以絕食、占領中正廟來抗爭，正當性也已經不存在。青年要「參政」就要以民主國家的「公民」自居，學習民主政治的遊戲規則。

在民主體制下，「發聲」、「嗆聲」的確是我們的權利，但只是一小部分而已。人人都可以嗆聲，公說公有理婆說婆有理，但最後國家要聽誰的？你希望18歲就可以投票，但有其他人認為20歲投票剛剛好；部分高中生認為不要管制服了，但也有其他高中生跟家長老師一樣認為制服代表榮耀與秩序，而且還應該強制約束。大家立場不同，想法有異，那怎麼辦？民主政治，就是要讓意見不同的人可以共同生活，彼此容忍。各位青年，準備好去「說服」反對者了嗎？

年輕人很容易覺得，對就是對，錯就是錯，我把話說出來，就該得到支持。但，對不起，這不是民主政治。民主政治不是只有「個人自由」，而是先承認我們都在一個「群體」之內—也就是「國家」，所以不僅是「個人」。而且這個「群體」還要做出「權威性價值分配」，訂出許多全體一致的強制規範。結果就是有人滿意，有人失望。原則上，能得到「多數」支持的政策，才可能成為法律。

然而，「說服多數人」不是簡單浪漫的事，而是漫長、辛苦、妥協的過程。同時，也不可能過分期待某一個政治人物或政黨，把他（們）當成救星。民進黨尤美女委員當初非常認真地推動婚姻平權，國民黨的許毓仁、林奕華等委員也支持，但只靠他們，法案過不了。立法院多數黨、執政黨會做承諾，但所有承諾，僅在「取得政權」的前提下才有效果，你願意幫這些承諾者維護政權嗎？你有這些能力嗎？

此外，說服多數人，可不能靠著在網路上咒罵。高姿態可以發聲，可以爽，但無法讓反對或猶豫的人更支持你。要說服？有時候得靠道理，有時候要來利益交換，甚至在很多時候靠著情緒與感覺。年輕人願意穿起對方的鞋子，體會中老年人的情緒與反對原因，然後好聲好氣地拉票嗎？如果做不到，您比電訪推銷員還差得多，怎麼拿到多數選票或社會支持？

「18歲投票權」與「高中服儀規範」是很好的試金石。立法委員蔣萬安已經提出了「18歲投票權」的修憲案，一直滿口說要與青年站在一起的民進黨是否同樣支持？而立法院就算提案，其實也不夠。因為，在極高的修憲公投門檻之下，各位是否準備好要說服「全國過半數選舉人」（超過900萬）？要怎麼做？而高中服儀規範，依法其實是「各校」自行決定的事項，教育部在法律上並無直接干預的權限（目前訂定的「注意事項」並無拘束力）。那各位同學與支持者，是要依循校方的程序，說服你們的父母（家長代表）與師長，來改變各校的規範嗎？還是說，你們打算遊說立法院，明文規定各校不得強制學生穿制服？

提出這些問題，不是為了潑冷水（公民運動要學著忍受被潑無數的冷水），而是提醒：年輕人作主，在民主國家已經不能學林覺民捨生取義，因為丟炸彈只會被當成恐怖分子。衝撞、占領，若無法感動社會多數，那也只能造成一時騷亂。承認自己只是全體國民中的一小塊，捲起袖子走入人群，謙卑地與不同群體、不同年齡、不同階層的人們對話學習，然後漸漸說服。這，才是民主台灣裡，青年參政，應有的認知。祝福青年參政能成功達陣，更期待各位青年朋友在這個遊說拉鋸的過程中，體會到民主的真義與頭家的責任。

（作者為國立政治大學法學院副教授）