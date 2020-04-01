年邁的二舅忽然起了個念頭，想要幫他的大哥遷墓。

二舅出生於日本時代的昭和13年、西元1938年，那時台灣還沒有用民國紀元，換算起來是民國27年，今年已經82歲了。他出生那一年，發生了一件大事，於是有了台籍日本兵。

二舅的大哥不是大舅，而是還有一位更年長的哥哥。我從小以為自己有三個舅舅，長大才知道我還有一個真正的「大舅」，被日本強徵當兵去南洋，回台不久後就死了。因為提起會讓外婆傷心，家人因此不提，連本來的稱謂也直接排除這位真正的「大舅」，於是二舅變大舅，三舅變二舅。久而久之，晚輩沒多少人記得這位真正的「大舅」了。

日本發動戰爭之初，只有真正的日本國民才有當兵的權利與義務，徵兵制度沒有在殖民地實行，所以包括台灣在內的民眾沒有服兵役的權利與義務。到了昭和13年，西元1938年4月1日，日本公布「國家總動員法」後，5月4日再以敕令公布該法施用於朝鮮以及台灣等地，於是開始在台灣徵兵，直到1945年日本宣布無條件投降。

根據日本官方統計，台籍日本兵總數大約20萬人，陣亡人數大約3萬人，陣亡的比例大約是15%。除此之外，還有下落不明者。「大舅」在日本宣布無條件投降之後，有幸從南洋戰場平安回到了碧潭家鄉，但是他在戰場上得了不知名的腳病，回到家鄉不久之後就因病早逝。「大舅」變成台籍日本兵以及回來，二舅年紀還小，對這位大哥沒留下什麼太多印象了，只記得大哥回來之後還曾經帶他去散步。

「大舅」成為台籍日本兵之後，到底去了南洋的什麼地方？發生過什麼事？時至今日，恐怕再也問不出答案了。「大舅」往生之後，就埋在碧潭老家的後山上。將近半個世紀之後，外婆過世，也是埋在那片山坡地附近；大舅（本來應該是二舅）也往生後，同樣也埋在那裡。

每逢清明祭祖，二舅、三舅、阿姨會相約回老家掃墓，祭拜祖先，也包括早逝的大哥，以及後來被晚輩稱為大舅的二哥。外婆移置靈骨塔之後，「大舅」仍留在原本的墓區。

我年少時從來不知道有這位「大舅」，當然也從來沒有去掃過他的墓。日前聽說二舅有意幫真正的「大舅」遷移到靈骨塔，身為外甥除了出錢之外，也動念想要前往祭拜。令人感傷的是，因為這幾年來很少人去祭拜「大舅」了，二舅說他日前上山找了幾次，竟然再也找不到墓地之所在了。這次遷墓，只能變成在外婆神主牌旁邊，幫「大舅」也安一塊神主牌，以免成為孤魂野鬼。

清明在即，謹以此文紀念我的台籍日本兵「大舅」。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、台灣歷史小說作者）