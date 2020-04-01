美國這次受到新冠肺炎衝擊甚大，目前每天新增確認案例持續增加當中。本來3月26日到3月30日之間，每日新增案例的增加速度有減緩現象，甚至連中央疾病中心（CDC）主任佛奇都說看到一線曙光，但是到了3月31日，新增案例又竄升到2萬4000多例，形勢非常嚴峻。

美國是一個高所得成熟經濟，服務業占8成多，而服務業裡面，餐飲、觀光、娛樂占了很大的比率。現在因為新冠疫情，幾乎所有大型集會都停止了，CDC日前也呼籲沒有必要盡量不要旅行，包括國內旅行；在這種情況下，美國整個經濟減緩速度當然會很可觀。有機構說，失業率可能提高到15%。

日前美國最新公布3月15～21日請領失業救濟金人數，居然從過去平均每周20多萬人，一次跳到320萬。美國現在失業率是3.6%，如這320萬人為新增失業，那美國下個月失業率上看5.6%。

美國政府知道情況的嚴重性，所以在3月17日推出紓困方案，規模達到近2兆美元。其中有5000億美元是直接發錢給民眾，分兩期，第1期大人1人1200美元、小孩500美元。這個是必須的：去年底的調查顯示，美國有45%的人沒有儲蓄，24%的人儲蓄存款少於1000美元。所以沒有收入，等失業救濟金用完，沒有其他收入，生活馬上出現問題。

這2兆美元裡還有對企業給予紓困或貸款，其中航空業就占了611億美元；還有3500億美元是給中小企業提供貸款；1300億給醫院補助；此外，失業保險補助加碼，每周可以領600美元，最長可以領4個月，共約2500億美元。州政府跟地方政府補助款是1500億美元，另外白宮會提供經費給聯邦機構458億美元。

美國的特殊國情使得她有動機設立這麼大的預算規模。台灣的情況跟美國有很大的不同，服務業雖是最大的行業，我們畢竟還有相當的製造業當基礎，全球製造業供應鏈的復工正在積極進行中，所以至少在失業率方面不至於達到兩位數。另外，還是要看行業跟地區；觀光旅遊業情況最差，而此業集中的縣市，前5名是台北市、新北市、南投縣、高雄市、花蓮縣，都會遭受很大的衝擊。

所以編紓困預算一定要對症下藥，不能隔靴搔癢，對症下藥最好的方法是對於受影響民眾直接補助，就像美國這樣。另外在上次通過的600億元特別預算裡面，有一個最大問題是，地方政府幾乎沒有角色：只有5.7億是透過地方政府發給中小學作為防疫使用，5億是透過地方政府分配到傳統市場防疫使用，這兩項都不算紓困，另外還有4億元是給地方政府做示範商圈的改善，這是屬於整體環境改善，也不算紓困。所有的直接紓困都是中央政府一把抓。問題在於，地方政府會比中央政府更知道哪種商號需要紓困，哪個地區需要紓困。

例如在日前台北市舉行的一場研討會中，來自馬祖的代表說，現在中央政府規定要用健保卡到藥房排隊買口罩，但是不曉得政府分配口罩的地區比例是根據什麼。在馬祖，南竿分到的口罩數量非常不夠，離馬祖55分鐘渡船距離的離島莒光鄉，口罩卻過剩。馬祖縣政府沒辦法，只好搜集政府員工的健保卡，坐船到莒光鄉領口罩，回來再支援南竿需求。這就是一個例子，類似這樣的例子非常多。各縣市政府最清楚他的轄區內有哪些產業、有哪些員工、哪些地方受到新冠疫情影響最大。

現在政府又要提高預算額度，據說要增加至少千億元預算。109年中央政府總預算2兆1000億裡面，有2894億，亦即約14%，為統籌分配稅款，會依照公式發放給地方政府，包含直轄市及非直轄市。我們建議此1000億特別預算裡同樣比率，也就是約140億，給地方政府去幫助他們轄區內的中小企業、沒有登記的零售商家、受到影響的農家等。

我國財政制度長久以來被說是中央集權集錢，幾十年來都說要錢權下放到地方，但是沒有真正做到。這種情況之下，很多地方真正受到影響的員工就沒有辦法得到補助。當然，地方政府有了權力，也要有責任，例如必須訂辦法，要有申請窗口和審核機制，並不是空白支票。如果能這樣走的話，未來會比較理想，比較能夠真正幫助到每一個角落的弱勢民眾。君不見，美國的紓困預算裡就有地方政府補助款1500億美元，鼓勵大家往這個方向努力。

（作者為大學講座教授，前行政院政務委員）