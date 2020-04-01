立委陳玉珍和行政院長蘇貞昌，在立法院為了國號名稱吵起來，這對藍綠紅三方都是個難題。距離蔡英文總統520就職不到兩個月，大陸最近已經開始「先聲奪人」，透過幾家官媒和外圍官媒，接連引用學者或評論文章，認定蔡所說的「中華民國台灣」，是不折不扣的台獨論述。但其實蔡總統若能將此稱法與憲法結合，不但不違背一中原則，還隱含了一中各表的意涵。

「中華民國台灣」已成為蔡總統賦予「這個國家」的新名稱，如果從「中華民國」變成「中華民國台灣」，會認為蔡竄改國號，多加了兩個字。但換個角度，從大陸總把台灣稱呼為「中國台灣」來看，則可視為一種內涵補充。

在歷史和民族上，兩岸都是中國人，但在政治上，大陸是PRC，台灣是ROC，大陸總喜歡稱呼台灣為「中國台灣」，蔡總統的新稱法也可解釋為：「對，是中國台灣，不過這個中國是中華民國，所以要稱『中華民國台灣』」。

即便大陸的稱法要傳達的是「中國（的）台灣」，蔡則是「中華民國（是）台灣」，但既然雙方都沒有把介係詞講明，也剛好都留下模糊空間，算是在「中國台灣」稱法上的「一中各表」，而ROC無疑也是台灣的最大公約數。

無奈的是，在「九二共識」被民進黨捨棄後，兩岸的模糊空間沒了，走向非統即獨的二元對立。這也反映在兩岸民間的氣氛，漸漸走向兩極化。

以前在台灣，讚美大陸才會被貼上「親中」標籤，現在只要不跟著罵大陸，就會被認為是「親中」。以前在大陸，只要不喊台獨，就不算是獨派；現在你不喊統一，你就是獨派；以前「中華民國」還有討論空間，現在就算是藍營的「中華民國派」，也會被打成獨台、華獨。

習大大曾說「和平統一是平等協商、共議統一」，兩岸最終繞不開面對ROC這塊牌子，如果大陸忽略ROC，何來的「平等」、「共議」？