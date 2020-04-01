快評》華為沒在怕 19:062020/04/01 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 當地時間3月5日，華為在法國第一家旗艦店在巴黎揭幕。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華為輪值董事長徐直軍在3月31日坦承，2020年是華為公司最艱難的一年，但對於美國可能的新一輪制裁，他認為中國政府不會坐視不理，「就像中國為什麼不能也基於同樣的網路安全理由，禁止美國公司的5G芯片及含有5G芯片的基地台和智慧型手機、以及各種智慧型終端設備在中國使用呢？」 遭遇圍堵必定倒逼發展自身科技，中國的芯片企業將會成長起來。而中國一旦反制，川普未必擋得住美國企業的壓力。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》打臉江啟臣 19:002020/03/28 短評 快評》有何不可告人？ 18:072020/03/29 短評 快評》紐約武漢大不同 18:092020/03/29 短評 快評》全球失業海嘯？ 18:592020/03/29 短評 快評》類包機，累包機 19:342020/03/30 短評 快評》國民黨怎麼了？ 19:082020/03/30 短評 快評》疫情加劇糧食危機 19:082020/03/30 短評 快評》WW3戰火遍全球!新冠vs.人類 迅猛毒來襲無人能免疫! 21:052020/03/30 短評 快評》聽聽李顯龍的大實話 19:102020/03/31 短評 快評》經濟寒冬 19:102020/03/31 短評 言論熱門新聞 中時社論》蘇貞昌大暴衝 蔡英文小心機？社論 - 言論 快評》口罩仇中浮水印 - 短評 - 言論 劉心月》蔡政府的ECFA矛盾 - 觀點 - 言論 帥化民》追憶郝上將 - 觀點 - 言論 快評》華為沒在怕 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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