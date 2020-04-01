華為輪值董事長徐直軍在3月31日坦承，2020年是華為公司最艱難的一年，但對於美國可能的新一輪制裁，他認為中國政府不會坐視不理，「就像中國為什麼不能也基於同樣的網路安全理由，禁止美國公司的5G芯片及含有5G芯片的基地台和智慧型手機、以及各種智慧型終端設備在中國使用呢？」

遭遇圍堵必定倒逼發展自身科技，中國的芯片企業將會成長起來。而中國一旦反制，川普未必擋得住美國企業的壓力。