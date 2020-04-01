台獨狼又來了！蘇貞昌院長在防疫的關鍵時刻引爆台獨口水，顯然是經過設計後的政治算計，目的是為了轉移徐國勇、陳家欽內鬥家醜以及為行政院長保衛戰，進行最後的困獸之鬥。

倒轉此次風暴的起源，源自國民黨金門縣立委陳玉珍一席「台灣不是國家」言論。蘇貞昌在媒體要求回應下，不但大動作反駁，更加碼批評陳玉珍沒有資格當國會議員。以蘇貞昌的高度與歷練，絕對不可能不知道我們國家的名稱不是台灣，但何以大動肝火？顯然，目的就是劍指閣揆保衛戰！

隨著520接近，內閣改組的政治角力也逐漸浮出檯面。3月初，蘇貞昌才大刀闊斧換了4個國營事業董座。但好景不常，隨後即有媒體民調顯示，防疫指揮官陳時中滿意度不但是內閣第一，更創空前新高。爾後，蘇內閣更爆發內政部長移送警政署長的醜聞。隨著內閣改組的時間逼近，蘇貞昌、陳時中兩人聲望高下立判，陳上蘇下的傳聞自然不脛而走，蘇貞昌的壓力可想而知。

或許「中華民國」為我國國號不能稱得上是全民共識。但幾次民進黨執政經驗顯示，不敢拋棄「中華民國」4個字，絕對是民進黨當前黨內最大的共識。所以說，即便蔡英文拿到817萬選票連任，面對國旗、國號問題，仍不敢貿然提出修憲案加以變更，只敢用這個國家或是中華民國台灣，來舒緩台獨勢力的壓力。

就憲法的角度而言，陳玉珍的說法沒有錯。在沒有修憲的前提下，台灣的確不是我們國家的名稱。即便是約定俗成，採國人對台灣的定義，就外島立委而言，也顯得格外刺耳。除非透過修憲，將台灣國的統治疆域畫定為台澎金馬等地，否則，外島國人儼然被政府所拋棄。這也正是陳玉珍的立論基礎。

然而，任何具體的台獨作為，對總統蔡英文而言都格外的尷尬與進退兩難。民進黨從在野喊到完全執政，台獨始終都只是口號，從沒有真正的實踐。從東奧正名公投失敗作收，民進黨甚至嚴禁黨籍公職人員參與，到第九屆民進黨握有絕對多數的立法院，不敢成立修憲委員會審議修憲提案，都在在顯示，就民進黨而言，台獨永遠是只能說不能做，也不敢做。

所以說，蘇貞昌有計畫的失言，最後恐怕還是失算。整個統獨壓力鍋，很可能在疫情過後爆發。過去，國民黨在統獨議題上，始終扮演煞車皮的角色。但隨著選票一再流失，國民黨不該再擋統獨提案的聲音也逐漸高漲。隨著藍、綠、白都有提出降低投票年齡至18歲的修憲案，以及時代力量主張我國護照以台灣取代中華民國等案發酵，民進黨在統獨議題上，越來越沒有模糊、曖昧的空間。當修憲的潘朵拉盒子一旦被打開，各式各樣的修憲主張都將接踵而來，逐一逼宮蔡英文。那麼，捅出樓子的蘇院長，還可能留任嗎？

（作者為立法委員國會辦公室主任）