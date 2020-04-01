大概一個禮拜前，我所在的世新口傳系，任課老師就創建了社團，打算用社團直播的方式，為正處集中隔離期的港澳生和大陸居家學習的陸生同步授課。

老師直播她的狗狗

為此老師還特別做了直播測試，時長二十四秒，入鏡的是老師的狗狗多多，牠正蜷著身子、優哉游哉舔爪毛呢。這麼多天以來，我們的選課事宜由陸生中心和系上的祕書姐姐們協助處理，並無大礙。班導師在開學前發來關心郵件，叮囑我找各科授課老師獲取信息，有任何問題跟她聯繫。

世新的校園網站E-learn平台上可以查看各科老師的修課大綱，因為我們沒辦法跟台灣同學一起面對面作報告，授課老師們則特別為陸生設置新的成績計算方案，例如我的其中一門課是用三份個人紙本報告代替團體報告。

台灣助教學長學姐們會用線上跟我確認修課的事情，提醒我下載老師上傳的文件，告訴我時間和網址。再比如說老師上課的教材啊，同學們也很樂意幫我掃描成電子檔案再發給我。

開學前一天，也就是三月一日，我在筆電裡下載好了工具，為雲學習做準備。朋友推薦的國內學術機構架設的梯子，操作簡單，一個月十六元人民幣，約六十元台幣，當然有更好的或更便宜的，可根據需求選擇不同的大小和網速。除了自己購買，世新陸聯會有技術大神，共享自己編寫的代碼程序，為部分同學架設雲梯，總而言之，大家都在互相幫忙。

直播小狀況

開學第一天，早十點的課，鬧鐘被我直接睡了過去。被FB的提示音驚醒：「老師在社團直播了視頻。」一個魚躍翻身而起，天啊十點十六分了！

趕緊打開網站，一分鐘前老師發了新貼文：「目前FB沒法用。」看來老師那邊出了小狀況，不要緊張，有planB，老師立刻下達新指示：請同學加微信，附上自己微信名片的QRcode。

又過了兩分鐘，直播平台傳來教室的雜音，畫面是課桌和老師的黑色書包，看來成功了。一位澳門同學已經在直播間守候，我倆用評論功能說了一聲hi，不久另一位陸生同學也順利進來了。

熟悉又溫暖的味道

老師把鏡頭切換至前置，沒錯，是那個最容易出現雙下巴的角度，看到螢幕上自己陡然出現的一顆被比例放大的腦袋，老師明顯驚訝了一下，在鏡頭前前進後退調整，搖搖頭，看起來不太滿意。

直到安裝事先準備的廣角鏡以後，畫面才開闊不少。老師向我們揮手問好，得到回應後鬆了口氣，清清嗓子表示，不好意思同學們，剛剛app開太多了。

「大雄、小花、小夫（化名）線上跟大家打招呼了齁。」教室那頭傳來笑聲。

「我需要調整一下位置齁，待會可能向台下同學借一下桌子，不然在線同學一打開看到老師的一整顆頭哦齁。」

老師調整鏡頭角度，台下同學突然發問：「老師，你剪頭髮了哦！」老師聳聳肩表示對啊，你看出來了呀。「我跟你講，剪頭髮的時候千萬不能聊天或睡覺……」又傳來一片笑聲。真好，還是熟悉的課堂風味。

學期第一課，老師像往常一樣會跟我們嘮嗑，她比我們更想開學，說多多的毛都要被她薅禿了，多多也希望老師快點上班，別一大早在家搞衛生打擾它的美容覺。

疫情到來，許多意想不到的商品寄貨可居。直播要用的麥克風並不好買，連廣角鏡、三腳架都莫名其妙斷貨。保險起見，老師做了多手的準備，即使同學沒辦法看直播，也可以去找老師下載課堂錄音。

為配合防疫，學校要求每堂課都要點名。老師訴苦：「但我的兩隻手機都在用了啊，一台錄音、一台直播，還要點名，不曉得到底要買多少手機才夠用齁。」我能聽到台下的大家又被逗笑了。「待會er可能需要班代幫忙齁。」

還有的老師他們年紀比較大，並不熟悉3c電子產品，例如我昨天的課，錄音一開頭，下面有同學問老師要不要把手機放下來，老師就說這樣大陸同學可能會聽不清楚，我就拿著吧。我想像到老師一個人，戴著口罩，一手拿著麥克風，一手拿著手機，還要時不時去按ppt，我就覺得特別窩心特別感動。

雲上課總比躺床強

本來到大三，我們基本不會選太多課，然而疫情這些天我發現在家實在不夠自律，所以硬生生把自己的學分加滿了，雲上課總比躺床強啊！感謝互聯網，讓我們有緣千里來相會。

有人質疑網課效果，所謂師父領進門修行靠個人，效果如何還是要看自己。

我個人注意力還是蠻集中的，尤其是老師把手機架設在第一排，仰視拍攝的角度非常像我平時在課堂中的場景，模擬逼真，因為我平日就坐在最靠近老師的位置。

不方便的地方也有，第一是老師們所用設備不同畫質不一，或者前置攝影成鏡像，無法看懂ppt。我個人因視覺受限反而聽得格外認真，跟做聽力題似的。有的時候老師在課上會發紙本資料，那這個時候我如果聽不清的話，就會不曉得老師講到哪裡了。

因網路傳輸問題，聽課會有幾秒時差，偶爾會卡頓。我在上課過程中，就收到別的陸生同學的求救，還有人無奈表示，兩個小時的課卡了一個多小時，剩下的十幾分鐘在發呆。禮拜二的時候媽媽問我，誒你今天沒有課嗎？我說不是，是今天的兩節課老師都用錄音的方式授課，我要等老師上完課上傳錄音檔，所以會比台灣同學晚一天完成學習任務。

最可愛的莫過於體育課的直播了，因為是單向直播，所以老師也無法知道學生是否真的在好好運動。我就看到陸生群裡大家說自己正躺在被窩裡看「有氧運動體育課」直播。畫面十分喜感。

（廖海珊／世新大學陸生）