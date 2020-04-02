無色覺醒》賴岳謙：川普經濟利益優先！美決不會為台作戰！

歡迎收看《無色覺醒》第600集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「川普經濟利益優先！美決不會為台作戰！」

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情迅速蔓延，美國確診病例逾14萬人，成為全球最大疫區。另繼美巡航亞太航母「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）出現多名官兵染疫，駐守在日本的「雷根號」（USS Ronald Reagan）也證實艦上有2人感染。華府智庫專家憂中國大陸趁勢對台採取行動，這事有可能嗎？

「雷根號」常駐的日本橫須賀海軍基實施暫時性封鎖，基地內所有人48小時內不得外出；「羅斯福號」航艦先前由於驗出逾30起確診病例，被迫停泊在關島檢疫，預計得耗費25天才能檢測完船上5000名官兵。也就是說，美國兩艘巡航亞太航母目前暫停服疫，而太平洋地區海不揚波？

華府智庫美國企業研究所（AEI）亞洲專家馬明漢（Michael Mazza）對此可就不這麼樂觀了。他擔憂中國大陸或許會評估美國軍力一時之間減弱，試圖對台海或南海採取行動。美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）則稱，「羅斯福號」準備好隨時執行任務，遇到極端情況仍能奉命出勤。

當各界對中美是否正面交戰爭論不休，華府智庫做出最後結論，即中國大陸不會趁虛而入。許多不實揣測內容似乎僅為搏版面而搏版面，就目前所知，美國反戰乃主流民意，多數輿論表示不願為台與中國大陸開戰；依照慣例，擁核武大國總避免正面交鋒作戰，冷戰時期美俄代理人戰爭便是最佳例證。

另一方面，隨著中國大陸崛起，軍事作戰實力亦不斷躍進，其中程彈道導彈射程覆蓋目標，足壓美軍島鏈戰略；試問美國是否借助日本嘉手納基地等周邊基地與中國大陸作戰？答案是不可能的，日本鄰近中國大陸，何苦自討沒趣與鄰居為敵？值得確信的是，美國經濟利益優先，想必不會為台海作戰……更多分析請看影片解說！