新冠肺炎疫情延燒，短短1周內，全球確診病例數暴增2倍，即將超越百萬門檻，各國政府紛紛採取禁足令，全球進入鎖國時代，旅館、餐廳、商店、工廠等關門，全球經濟烏雲罩頂。世界銀行下修全球經濟預估，亞太地區今年最糟情況是負成長0.5%，中國最糟僅成長0.1%，影響所及，數千萬人陷入貧窮深淵。

新冠肺炎疫情如火如荼，由於歐美人士不習慣戴口罩，也不理會政府的禁足令，使得疫情不斷擴大，各地醫院被擠爆，義大利、美國紐約州宛如武漢第二。目前較令人擔憂的是，如果連公衛、醫療系統較優的G7國家都疲於奔命，那麼醫療系統欠缺的開發中國家如非洲、南亞、中東等地區，後果不堪設想。

世衛組織（WHO）專家警告，這一波疫情如果在夏天暫告一段落，秋天可能再起。《經濟學人》預估，第二波疫情可能在11月帶來更嚴重的衝擊，今年全球經濟為負成長，歐盟與美國也落入負成長，中國則是歷史新低，全球三大主要經濟體成長同步減速，對全球經濟的衝擊非常大，引發的失業潮也將超越全球金融海嘯。

新冠疫情將改變人們生活方式，同時淘汰不合時宜的產業，催生新的產業。目前不論是製造業或服務業，許多進入加護病房等待急救，企業負責人無語問蒼天，也必須設法自救，開創新的經營模式，例如餐廳沒生意，那就專攻零接觸外賣，透過宅配限時快遞，只要清潔衛生且服務好，訂單可能倍增。

各國政府紓困、補貼有其侷限性，如果第二波疫情在冬季捲土重來，預料威力更強，屆時無論產業或個人都必須有新的因應方式。在疫苗尚未出爐之前，每個人都要做好長期抗戰的準備。