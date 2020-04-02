快評》疫後產業鏈 19:512020/04/02 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 河北省打造高新技術產業集群，定州市經濟技術開發區一家奈米材料生產企業，員工在生產線上工作。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在川普挑起貿易戰之際，就有一些企業思考或已經著手將部分產能移出中國；進入大爆發的新冠肺炎疫情重傷全球經濟，疫情過後國際產業鏈會發生怎樣的變化？ 一些經濟學者預測跨國企業會把集中在中國的產業鏈分散到其他國家。但小部分產能的移出，並無法撼動中國在全球產業鏈的地位。因為中國的資源、人力、市場的規模，是其他國家無可比擬的。此次各國應對新冠疫情的成績單，再次證明中國才是最穩妥的。而中國所要做的，是打入高端產業鏈。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》有何不可告人？ 18:072020/03/29 短評 快評》紐約武漢大不同 18:092020/03/29 短評 快評》全球失業海嘯？ 18:592020/03/29 短評 快評》類包機，累包機 19:342020/03/30 短評 快評》國民黨怎麼了？ 19:082020/03/30 短評 快評》疫情加劇糧食危機 19:082020/03/30 短評 快評》WW3戰火遍全球!新冠vs.人類 迅猛毒來襲無人能免疫! 21:052020/03/30 短評 快評》聽聽李顯龍的大實話 19:102020/03/31 短評 快評》經濟寒冬 19:102020/03/31 短評 快評》馬屁咖啡惹的禍 19:592020/03/31 短評 言論熱門新聞 快評》小英會如何出手 - 短評 - 言論 中時社論》防疫主戰場邁入社區感染社論 - 言論 旺報社評》特殊手段應對疫情新常態 - 旺報社評 - 言論 胡勇》大陸可借力「中華民國台灣」 - 觀點 - 言論 呂秀蓮》藍綠該面對國號正常化了 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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