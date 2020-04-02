在川普挑起貿易戰之際，就有一些企業思考或已經著手將部分產能移出中國；進入大爆發的新冠肺炎疫情重傷全球經濟，疫情過後國際產業鏈會發生怎樣的變化？

一些經濟學者預測跨國企業會把集中在中國的產業鏈分散到其他國家。但小部分產能的移出，並無法撼動中國在全球產業鏈的地位。因為中國的資源、人力、市場的規模，是其他國家無可比擬的。此次各國應對新冠疫情的成績單，再次證明中國才是最穩妥的。而中國所要做的，是打入高端產業鏈。