雲上學的好處大概是可以睡到老師直播上課前一秒，也無需起床打扮出門趕早高峰公車，還可以在家一邊摳腳一邊啊不是，可以一邊喝茶吃爆米花啊也不是！是可以悄悄吃個早餐，或用自己喜歡的姿勢上課。從前媽媽不知道我在台灣學習是什麼樣子，現在她就可以跟著湊熱鬧聽一小段。媽媽聽到老師的台灣腔會覺得在看電視劇，她很開心。

她還給我送來早餐和水果，我簡直是小皇帝級別的待遇。直播上課，就連突發「人有三急」也不必擔心錯過課堂重點，只要悄悄把音量開大即可。

上課儀式感

河南有一所中學要求學生穿著校服上網課，被網友批評無聊的形式主義。我個人的體會是，儀式感是有必要的，精神面貌是要有的，如果蓬頭垢面或賴在床上看老師直播上課，不僅缺乏尊重，學習效果也大打折扣。

大陸網課設備一應齊全，學生們有統一的網課平台，下載app即可，這類型的網課平台能保證聽課同時畫面呈現課件及輔助資料，可以選擇師生雙向直播，老師也能看見同學學海無涯、埋頭做筆記的樣子，若開放語音互動功能，學生便能夠及時提問，還能刷小道具鼓勵老師。

一位網紅博主媽媽表示女兒特別喜歡直播的授課方式，積極發言回應，作業都不需要催促了。一節課下來老師收到一百多萬個讚，自己都驚呆了，開玩笑說竟從人民教師「搖身一變」成十八線小主播。

而台灣校方沒有一致規定授課方式，也缺乏相對應的網路技術平台支持，老師們給陸生上課的方式就五花八門多種多樣。

有ppt搭配錄音自學、社團直播、錄影上傳、群組語音通話、甚至還有微信單獨輔導，但無論什麼方式，我所看到的是各科老師盡自己所能，在現有的資源和條件下，配合協助我們完成課業，對此我深受感動。

例如一位老師使用大陸不需要翻牆即可收看的會議平台zoom給我們上課，在班上同學下課後，老師特地又開了一個短的「網路會議」，詢問我剛才上課的效果，會不會聽不到啊，會不會卡頓啊，聲音大小是否適合等等。老師還特別跟我商量，我想要用什麼方式完成自己的期末報告，他會盡量尊重我的選擇。例如我說希望老師把我報告的時間安排在學期後半段，因為有可能疫情消除陸生期中後便能回來和大家一塊上課了呢！老師說好的，這要求沒問題。

後來瞭解了才知道，原來在得知陸生可能回不來的時候，台灣老師們就開始考慮解決的辦法了。世新大學口語傳播學系的劉文英老師說：「我們討論用什麼軟體，用什麼設備，是帶手機到學校好，還是要帶一個平板電腦。有些老師購置了行動攝像頭，讓同學們在遠端看著老師和投影片的時候，不要感覺到這麼無聊。其實台灣老師非常關心陸生的學習狀況，也不斷的學習，在進入遠端時代，找出新的教學方式。我們會竭盡所能，用一切我們在台灣可以取得的這種方式，透過影音傳輸讓在大陸的同學們能夠盡量獲得有同樣質量的教學經驗，盡一切可能協助陸生完成課業。」

格外親切溫馨

課間了，下課前老師念叨了一句：「我們先休息十分鐘齁，同學（指我們）有發彈幕，我站得太遠看不清，利用課間時間看一下。」我趁老師把臉湊近鏡頭的當下給她豎起藍色的按讚大拇指。

開學第一課由繫上的老師授課，格外親切溫馨，和平時一樣，師生來往妙趣橫生，在疫情的當下，讓我們頗感心安。目前世新大學的要求是若一個班有一位同學確診，他本學期修習的所有課程都需要停課，老師和其他同學都要使用直播教學方式。如果學校有兩人確診，那麼全校都需要即刻停課隔離。

到目前為止，課程的學期安排依然充滿了變數，例如有可能因為疫情好轉，陸生可以順利入境，也有可能疫情惡化，台灣這邊也面臨居家檢疫，我們都希望疫情盡早結束，畢竟還是在教室面對面聽講比較有氣氛。在全球化的當下，病毒不認國界，不分族群，而同呼吸共命運的人類，我們唯一的敵人就是病毒本身，唯一的目標就是全球疫情退散，生活恢復正軌。

我其中的一門課，只有我需要看直播，但全班其他同學都會協助老師架設設備，因而耽誤了上課時間，每每想到這裡我都覺得十分過意不去，很感謝大家的包容和理解。第二門這位老師的課又是如此：只有我一個陸生，老師打開直播設備後便對著鏡頭喊：「廖海珊啊！我們又是為你一個人開直播了啊，看到了沒？」那頭傳來哄堂大笑。我在直播窗口下面的留言，還會有同學幫我在班上念出來，聽到大家回應的笑聲，心裡暖融融的。

課間的記憶

此刻，直播畫面那頭只剩下黑板和模糊的投影片，我甚至可以透過天花板就猜出這是哪一間教室，這一棟建築物外有什麼？同學們嘈雜的白噪音進入耳膜，課間的實景在我眼前鋪展開來。

我彷彿看到有人趴在桌上補覺，有人正在吃因快要遲到隨手在早餐店抓的火腿三明治，有人走到別的座位打趣他人，有人走到窗邊呼吸新鮮空氣，有人走向洗手間，用冷水刺激打起精神。

我呢？我可能在補充課堂筆記，不忘一邊吃冷掉的玉米蛋餅，可能在跟隔壁同學閒聊寒假過得怎麼樣，捏捏自己悄沒聲息累積的肚腩游泳圈。也可能在回復中午約飯的Line消息，要知道，開學第一頓飯是非常重要的。

今天是開學第一天，台北陰，十八度，東北風三級。珠海陰，二十度，東風三級。

午睡過後，我準備上期待了一整個寒假的中文系的課。祝福大家開學快樂，萬事順意！地球村家家戶戶平安喜樂！（廖海珊／世新大學陸生）