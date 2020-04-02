損害國家尊嚴，傷害人民感情，成了台獨專制最好的藉口。

一對居家檢疫的英國男女，向母親說台灣的檢疫所生活猶如被關在監獄，陳時中就說他們有損台灣國際形像，不給補償金。這種思想檢查、言論管制，被法律系教授李茂生指說：「我們不是自詡為法治國家嗎？」結果陳時中竟然說，這外國人這樣說假新聞，會嚇得人們不敢入「獄」，這對防疫不利，故獎勵入「獄」的補償金不能給。

這種思考作為，其錯謬不是件小事，而是台獨愛台派長久以來違反民主法治的慣技，這是大事，只是太多了，見怪不怪，還有很多人為陳叫好。也就是說，有這個大港開唱愛台灣的溫床，有很多像陳柏惟這種人，才有這種理直氣壯的逆時鐘現象。就比如說，你是退役將軍，怎可說大陸軍機繞台不是挑釁？這必要嚴打沒收退休金；如果是小士官，那損害較輕，可不罰。由誰來決定？順時鐘！

這時候又有人說，陳時中是抗疫英雄，有人甚至說他是神，該當WHO的秘書長，他怎麼能被質疑？怎可被說是：「中央打臉自訂的法律。」？現在一切抗疫優先，等同戰時，司令官就是胡言亂語，為了大局，也要支持，誰反對，誰就是不識大體，不愛台灣，傷害台灣主權。也就是李茂生說的「現在是非常時期的例外狀態，主權者可以恣意懸置任何法律，實現朕即法律的定律。」

為了保主權，就可以無限授權，軍法從權，陣前殺俘也可以。是誰下的「紅色警戒病毒令Code Red？」「就是我！怎樣？」

這次損害國際形象的幸好是英國人，如果是大陸人，那你看陳時中是不是立刻會把他們口罩沒收，停止治療，驅逐出境？還會大快人心？名嘴可大談好久了。

這也是防疫中許多亂象的由來，口罩、WHO、必稱武疫，不准包機，以疫謀獨，都是台獨思為把一切防疫公衛的措施扭曲，現在就把個隔離檢疫所改成了個思想感化院，一定要喊台灣南波萬才能獲醫、領補償金、享健保、讓你活。

給補償金是為了要你乖乖的居家檢疫隔離，為了你好也為了大家好，就這麼簡單，當初的法定規約就是如此，它不是凱達格蘭學校，不是革命實踐研究院，不是軍法處，不是坦白從寬，抗拒從嚴，不是來改造，不是規定你在居家時必要看綠色電視台，唱台語歌，對台灣的醫療感恩戴德，不能向媽媽抱怨隔離像坐監，不能讓像綠島那樣立個紀念碑，寫著：「在那個時代，有多少母親，為他們囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣。」

其實再做點順時鐘的思考，這些人把台灣說成像監獄，那不更好？外人不敢來，境外感染不更少？必要說台灣南波萬，外人都擠來這天堂那怎得了？疫病可是不分政治貧富，廣沫眾生的。

將心比心，身疫難治，又加獨疫，心再壞死，萬劫不復。

（作者為作家）