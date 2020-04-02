立法委員鄭正鈐3月31日在立法院向蘇院長提出一嚴正質詢，媒體殊少報導。但該質詢極為重要，宜提醒全民注意。

2018期中選舉時同時舉辦十項公投，民進黨全面慘敗，連累地方選舉也大敗。民進黨極為憂慮公投會影響2020年總統大選，蠻橫修改公投法，規定公投獨立舉辦，與選舉脫勾。去年連署成功之核四重啟公投，硬生生與今年初之大選脫勾而將於明年8月獨立舉辦。

但明年核四公投是否有實質意義就是鄭委員質詢重點。試想若蔡政府在公投前將核四廠拆除，即使明年公投結果是重啟核四，實質上已毫無意義。核四公投極有可能在公投前已註定是「完假的」，蔡政府不必大張旗鼓硬拆核四，蔡政府另有辦法阻擋核四重啟。

蔡政府大可阻擋核四「建廠執照」展延。在台灣從事任何建設都需要執照，核四也不例外。但任何執照都有其期限，核四建廠拖延多年，建廠執照曾多次申請並獲准展延，工程才得以繼續進行。但今年年底最後一次展延期限也將到期。蔡政府只要下令台電不得提出建廠執照展延申請，年底執照即將作廢，核四即正式宣告壽終正寢，明年公投結果已毫不重要。或有人懷疑，如果公投過關，重新申請建廠執照不也是一條路？非也。興建核電廠何等複雜，重新審查核發建廠執照即使一切順利，沒有三年五載決無可能。只要民進黨執政，單單重新啟動及通過環境影響評估及核電安全評估就是不可能的任務。所以只要今年年底建廠執照失效，等於核四作廢，相當於蔡政府提前沒收明年公投。

鄭正鈐委員質詢時也提出核四燃料棒暫緩外送，依明年公投結果再決定不遲。鄭委會特別提出燃料棒議題也與建廠執照展延息息相關。因為依法，只要核四廠區還有燃料棒，建廠執照就必需展延。

鄭委員在質詢時要求在蘇院長尊重民主程序及公投精神的前提下，承諾在明年核四公投前暫緩燃料棒外送並展延建廠執照。蘇院長的回覆令人匪夷所思，竟然將這兩個承諾推給新北市侯市長。但核四燃料棒外送及建廠執照展延與新北市何干？兩項都是中央政府職權。蘇院長無可迴避，應正面回應立法委員在民主殿堂上的嚴正質詢。 遵重民主程序是選民對民選政府最基本的要求，若無法達到此一最低門檻，民主進步黨應拿掉「民主」兩字。

（作者為台灣能源部落格版主）