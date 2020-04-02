去年底，新冠肺炎在武漢爆發，先傳到韓國與日本，接著再傳到義大利和伊朗，然後再到德國、法國和整個歐洲，現在又傳到全美國，肺炎疫情全球延燒，不知何時才有終止的一天。由中國大陸傳向全球的疫情，不但使得原本已經不好的美中關係更加惡化；在此同時，由於現在台灣政府明顯的選擇站在美國這一邊，使得在處理兩岸疫情引發的事務時，也同樣造成兩岸關係的惡化，包括兩岸疫情資訊的處理等等。而最引人注目的，還是關於兩岸處理900多位身處在武漢的台灣人，幾次亂無章法的兩岸包機處理方式，更是令人擔心完全沒有互信的兩岸關係未來會如何的發展下去。

當肺炎疫情在武漢嚴重爆發時，1月23日武漢宣布封城，禁止所有人員進出，當時就有許多外地人士被困在武漢無法出來，其中也包括了外國及港澳台人士。當時，大約有900多位在武漢的台灣人想要儘快回到台灣，結果經過雙方的協商，第一班包機在2月3日由東方航空載回247位台灣人士，沒想到因為傳出有國民黨人士介入協商，結果馬上綠色媒體和網路就開始一片撻伐，指稱在協商的過程中，大陸刻意主導登機名單，甚至有人說大陸故意放入一個確診的台灣人，來擾亂台灣的疫情。同樣的，大陸也反擊說，台灣故意說其中有一人確診，來抹黑大陸。總之，在雙方完全沒有互信的情況下，第二次的包機就消失不見了。

然而，因為第二次包機遲遲沒有下文，因此有些武漢台胞想要自行設法回台，沒想到我們的政府卻宣布對於這些身在武漢的台灣人加以註記，他們只能以包機的方式回台灣，如果各自回來的話，會不允許入境。這實在是一種侵犯國民權利的作法，這些國民又沒有犯法，為什麼政府可以任意的限制他們回台灣的自由呢？還好，終於第二次的包機在3月10日成行，雙方各飛一班機，各載了100多人回台。可是問題是，這一次的協商是如何進行的？名單是由誰決定的？協商的過程是否符合對等？這其中的黑幕完全沒有公開。這種情況在過去國民黨執政時，幾乎是不可能發生的。

問題是，後面還有數百位的台胞又該如何處理呢？尤其是現在武漢的疫情已經大大降低，大陸已經宣布將在4月9號武漢將會解除封城，到時這些台胞能回來嗎？疫情指揮中心的指揮官陳時中本來說，他們是因為疫情而被註記，現在疫情解除了，他們自然就可以回來。沒想到，行政院蘇院長仍然堅持這些人只能用包機的方式回台灣。我們也實在不知道，為什麼院長要強迫這些人做包機回台灣，為什麼不能自行回來？要說是因為疫情仍然嚴重，因此要求他們必需搭包機才能回來的話，現在歐美等國的疫情遠比大陸和武漢的疫情更為嚴重，為什麼他們就可以自由的回來，而身處武漢的國人不能自由回台？這可以說完全是一種歧視和政治考量下的作法！

最後，這剩下的數百人終於在3月30日，坐上所謂的「類包機」，從上海飛回台北。然而，這其中大部分的人必需從武漢搭車長途拔涉一千多公里，才能趕到上海浦東機場。這其間會不會增加他們在巴士上被感染的機會？為什麼華航班機不能直接飛到武漢去接機？為什麼不能再採用第二次的包機模式？這其中黑幕重重，我們政府必需給所有民眾一個清楚的交待才是。

此外，WHO已經清楚的把這次名稱定為「新冠肺炎」，但是民進黨政府卻仍然堅持要稱之為「武漢肺炎」，這很清楚的是另外一種歧視，除了美國總統川普和少數人以外，其他人們很少用這種說法（而且川普現在也改口了），我們相信這是民進黨政府故意使用這種說法。問題是，這種逞口舌之快的作法，對於兩岸關係只會產生更多的負面作用而已。

總而言之，在蔡總統過去四年執政期間，兩岸關係不斷惡化，從已讀不回到大陸軍機繞台，再到現在的冷對抗，兩岸關係不斷惡化。現在在全球漫延的肺炎疫情，雙方無法利用這個機會去設法彌補，反而讓雙方關係更加惡化，相信大多數的國人都會非常的擔心！

（作者為國立政治大學經濟系教授）