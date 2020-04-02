口罩是對抗新冠肺炎的重要物資，但觀察這個政府一路走來的表現，可謂是反覆無常，具高度說謊嫌疑。途中更對戴口罩的在野黨地方首長展開攻擊。如今蔡總統宣布捐1000萬個口罩給外國，引來質疑之際，蘇貞昌竟然在立法院公開說：「口罩沒限量人民可能會浪費」，汙名化人民最基本的健康需求，豈有此理！

新冠肺炎最早是在1月下旬大爆發，武漢宣布封城。第一時間民進黨政府是怎麼說的？依據1/22日陳其邁副院長LINE做的圖，政府要人民「戴口罩」。而1/27疫情指揮中心的圖，政府主張口罩「應每日更換」、「破損或弄髒應立即更換」。

（取自臉書）

（取自臉書）

也就是說，打從那一刻開始，戴口罩的行為就已是一個「順時中」，完全負從政府指示的行為。誰知道到了2/1，行政院發言人Kolas Yotaka開始宣導「健康民眾不必戴口罩，到了2/7甚至Kolas Yotaka開始強調連捷運、高鐵、火車、公車這種密閉空間都不必戴口罩，還說這是大家都不敢接受的「真相」。

行政院發言人Kolas Yotaka宣導健康民眾不必戴口罩（取自臉書）

疫情初期要大家戴，兩周卻告訴大家「連捷運這種密閉空間都不必戴」，這種180度的大反覆，本就具有很大道德爭議，直讓人懷疑是否是因為口罩產量不足，蘇貞昌「口罩一定夠，不必囤太多」的保證跳票，才改變宣傳內容，避免讓長官漏氣。

這就算了，更可惡的是民進黨竟然開始攻擊在野黨人士。2月初，新北市長侯友宜因受訪都戴口罩，遭民進黨立委郭國文批評是在「作秀」、「製造恐慌」。2/6民進黨新北市議會黨團甚至公開質疑，新北市長侯友宜出席活動帶領市府官員把口罩「戴好戴滿」，導致民眾接收錯誤的防疫觀念。不只侯友宜被批，民進黨高雄市議員2/7也批韓國瑜「戶外行程就他一人戴口罩！」、「不懂裝懂」。

地方首長有義務替民進黨護蘇貞昌的私心買單？把單純的衛教議題上綱到政治鬥爭，真的除了「可恥」二字外，找不到更適合的形容詞了。

時間繼續演進，到了2月底陳時中還在喊「通風的地方是可以不用戴口罩的」，侯友宜也繼續喊「防疫從我們自身做起」、「能戴就戴」。

到了3/1，陳時中開始軟化：「健康人不用隨時戴口罩，但對密閉不通風的態度要更嚴格，不特定對象多且密閉場合非得去就戴口罩。」。那照這種邏輯，衛福部前一波宣傳可以不必戴口罩的捷運，不就應該戴了？應該沒有人會認為捷運每幾分鐘就開門一次，就不算「密閉場合」吧！然而政府還是繼續避談。

終於，歐美返台國人大爆發了，陳時中3/31終於要大家在捷運上「把口罩戴起來吧」，差不多回到了1月下旬時要大家戴口罩的原點。政府也宣布4/9開始國人14天可以買9片口罩，但相較於一天一片的標準，仍然短少約36%。

這種時候民進黨立委黃秀芳問蘇貞昌未來可否一天一片，蘇竟然回「衛福部認為若口罩沒有限量會有浪費可能」、「要看未來產量再做參考」。奇怪？人民不過是對疫情在全球肆虐感到怕，希望能至少每天有新口罩可戴，達到完全的防護效果。若行有餘力就囤一些，免得疫情更慘時可能供給又出狀況…，這些是多正常合理的需求，政府憑什麼說三道四？憑什麼！

以蘇貞昌現在的高民調，他絕對不會為這種羞辱老百姓基本需求的言論道歉，在防疫為重的氛圍下，許多人會選擇不講（或不敢講）批評蘇的話。但民意如流水，一個人的性格決定命運，蘇貞昌過去騙神明，現在羞辱人民的言行，未來必然會招致應有的結果，這點筆者有完全的信心。但就怕在政府錯誤的領導下，會有無辜的人民因此受害，在這裡要奉勸大家，好好思維「自求多福」四字的含義，一個人大部分的福還是要靠自己求才求得到，絕對不是靠這些政客，請大家好自珍重，多替自己想，才能安度這漫漫長夜。

（作者為網路媒體工作者）