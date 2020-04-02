新冠肺炎疫情持續衝擊低迷的經濟成長，摩差性失業現象影響各行各業，摩差性失業的特點是行業廣且涉及人員多，失業期限較長短取決於對疫情的控制。以台北市勞動局統計為例，今年3月分的失業率與去年同期相比，大幅攀升了45.74%，勞動局業已受理174家企業通報實施減班休息並影響4000餘人，勞工族群對無薪假的憂慮陰影再現。短期而言，新冠肺炎的失業衝擊在於旅遊、餐飲及零售；長期而言，疫情持續蔓延對於居高不下的青年失業率更是雪上加霜。

疫情若無有效的可防可控，勞動市場的求職者與工作職位相互媒合的時間過長，仍會給求職者本人乃至社會造成傷害，對求職者而言是收入的損失，對社會而言是資源的浪費。減少摩擦性失業的辦法，主要是增加勞動力的流動性，抑或多提供有關就業機會的情報。然而，此次新冠肺炎疫情蔓延的變異性，不僅將使防疫工作變得更為困難，訂單銳減讓復工趨緩使失業問題的不確定性大增。

事實上，全球疫情下經濟和勞動市場的崩潰幅度比預期還大，恐將引起另一輪的經濟大恐慌，與旅遊密切相關的零售、酒店、餐飲、運輸及航空等行業災情頻傳，不僅面臨銳減的年終獎金或加班費，無薪假或留職停薪等實質減薪措施，對勞工而言是不可承受之痛，支薪困難下一步就是面臨遣散危機，政府對於上述行業恐面臨大規模裁員的紓困方案也得提前預警。

疫情長期衝擊的是青年失業問題，早在疫情之前，台灣青年失業率便是棘手的難題，政府為搶救青年失業率，勞動部投入將近95億，針對15到29歲失業超過半年的青年，經過諮詢及訓練之後，若能在3個月內找到工作，而且就職3個月以上，就發給3萬元獎金，目標是在4年內讓青年失業率從8.47%降到7.4%以下。然而，按立法院預算中心的「勞動部單位預算評估報告」指出，台灣青年失業率問題比金融海嘯時期更為嚴峻，目前超過12%的青年從事非典型工作，疫情蔓延的當下，預料青年從事非典型工作比率勢必會上揚。

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，居家避疫重傷各行各業，這股失業潮恐將持續。政府挺企業、企業挺勞工等紓困方案，恐要擴大規模及加速腳步。

（作者為中華民國公共政策學會監事）