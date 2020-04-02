4月1日開始，交通部長林佳龍宣布，民眾搭乘大眾運輸工具必須配戴口罩，以防止疫情的進一步擴散。疫情指揮中心也在差不多時間發布所謂的「社交距離」：室內 1.5 公尺，戶外 1 公尺的人際距離。早在半個月前，就曾有媒體和學者在問，台灣是不是進入「社區傳播」的疫情階段。當時指揮中心指揮官陳時中還說，因為目前「本土病例還沒超過境外移入」，所以還不能說是「社區傳播」。不過目前呼籲民眾多戴口罩並保持社交距離的做法，背後的思維是不是代表我們可能離「社區傳播」，又更近來一步，所以必須「超前部署」呢？

其實台灣在疫情爆發的初期，能夠這麼快正視新冠肺炎的威脅，並且從政府到民間都迅速做出反應，就必須再提一次17年前台灣爆發SARS的慘痛經驗。因為有了SARS ，在疫情初期台灣才能有效掌控國內的情況。但隨著海外地區的疫情逐漸增溫，台灣苦苦支撐的防疫網，也面臨極大的考驗。因為歐美地區對新冠肺炎的輕忽以及慢半拍，已經造成對政治、經濟、社會等各個層面非常劇烈的衝擊。從歐美各國返台的國人，也對我們目前的防疫形成嚴峻的挑戰。

依照目前每天都是以兩位數的速率增加案例，都是以境外移入居多。所以才會有學者提出，是不是該在機場就設置篩檢站，對所有海外返台的國人進行集中隔離檢疫、普篩。目前需要一下飛機就集中檢疫的，只有從武漢解封之後返台的國人。可是從病例數和疫情蔓延的程度來看，從歐洲國家、甚至是從美國回來的台灣人，威脅並不比武漢台胞小。要想成功守住最後的防線，不要變成本土人傳人的大流行，或許某些心態是需要改變的。

台北市長柯文哲就提出，非常時期限制每日返台的入境人數。還要衡量各縣市的居家隔離容量，結合集中隔離檢疫，盡可能在病毒進入社區前攔阻。新北市長侯友宜也提出，應該在機場對每個返台旅客都做篩檢，從踏上台灣土地的第一步就從嚴檢驗。雖然陳時中說這個做法成效不大，因為感染初期病毒量可能還很少，所以就算有帶原，篩檢也可能會呈現偽陰性，受驗者可能就會鬆懈，之後造成更大的防疫漏洞。但這些問題可能只要更改篩檢工具、篩檢流程，比如採驗的深度、次數，就能夠解決；況且機場受檢完也不是就可以到處趴趴走，還是要落實居家隔離自主管理。防疫從嚴，多這一步似乎也不為過，柯文哲、侯友宜想到了，陳時中應該也會想到。

川普一直心心念念想在復活節復工，讓美國民眾回歸生活，也因為疫情力不從心。台灣還能過正常生活，繼續出門上班上學、買菜逛街，才會是以後歐美世界會覺得台灣了不起的地方。

（作者為口譯工作者）