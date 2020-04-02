新冠肺炎疫情每天都有新發展，沒想到疫情中心才剛要民眾保持社交距離，政治人物卻在到處噴口水，大玩改國名的戲碼，行政院長蘇貞昌甚至撂重話批藍委「沒資格當國會議員」，一扯上政治，就忘了防疫優先。

這波疫情快速燒向全球，尤其是歐美地區，因未曾經歷過SARS風暴，加上醫療費用高昂，成為繼大陸之後的重災區。

為了對付新冠肺炎這個二戰以來人類最大的敵人，民進黨前主席許信良、前海基會董事長洪奇昌等綠營大老，日前都呼籲各自擁有防疫經驗和疫苗研發能力的兩岸，能盡速釋出善意，共同合作打擊病毒。

後方才在滅火，前方卻在點火。先是時代力量智庫公布民調，指稱有高達74.3%的民眾支持將護照上的英文名字改為TAIWAN，外交部隨即表示「未來朝野若有新共識，自當配合辦理」，無端燃起國家認同和國名的戰火。

護照是一國人民赴國外的身分證明，封面上標示的都是國家名稱，目前我國護照封面，除了登載正式中英文國名外，早已加註TAIWAN，綠色封面也與大陸護照的紅色封面明顯不同，各國海關不至於搞不清楚。

世界衛生組織（WHO）等國際組織將台灣與大陸扯在一起，完全是政治因素，護照改名不僅解決不了問題，反而會製造憲政爭議的更大問題，徒然引起內亂，並讓疫情爆發以來日趨緊張的兩岸關係更加惡化。

不料，護照改名爭議一波未平一波又起，藍委陳玉珍一句「中華民國才是國家，台灣不是國家」，就遭蘇揆重批「沒資格當國會議員」，為統獨爭議和兩岸間的敵視氛圍火上加油。一連串的舉動，更坐實了對岸「以疫謀獨」的說法。

儘管蔡英文總統1日面對媒體詢問時表示，「蘇院長在立院答詢時反映了很多台灣人的想法」，沒有直接打臉，但也重申「中華民國台灣」現在是台灣人民最大共識。顯然在疫情正熾之際，小英也不願意點燃新的火苗，破壞團結。

台灣在這波疫情的控制上，獲得國內民眾的高度認同，和國際社會的肯定，讓蔡英文和蘇貞昌的聲望達到新高，執政黨的支持度也跟著水漲船高，但並不代表在防疫以外的政策上，執政當局可以為所欲為。

尤其在新冠肺炎疫情還在延燒之際，台灣人民的生命和財產都交到政府手裡，任何政治人物面對這樣的國家危機更應該戒慎恐懼，以防疫為優先，不應亂噴口水，開啟防疫以外的另一個戰場，更不容藉著高民調，偷渡高度爭議的憲政議題。