近年來，全球化浪潮出現逆流，保護主義抬頭，國際秩序動盪不安，習近平曾多次強調：「世界正經歷百年未有之大變局」。誰也無法預料，一場正在全球蔓延的新冠肺炎疫情，不僅讓大陸遭逢改革開放以來最大的危機，世界多國目前更處於疫情嚴重侵襲的災難階段。

經過兩個多月緊急總動員，大陸基本已控制疫情的蔓延，經濟產業的復工復產也在有序恢復。各國疫情持續蔓延惡化，仍對中國構成逆轉威脅，但大陸已從重災區，轉變為醫療方案與防疫物資的主要輸出國，習近平正在從困局中重新探索新的發展形勢。

近日，習近平密集主持決策會議、出席G20視訊峰會、與美英俄德法等國領導人電話商談救援事宜。更受關注的是，他在疫情剛緩和的關鍵時刻，專程南下浙江開展四天三夜的考察調研行程，並要求浙江成為新時代全面展示「中國特色社會主義制度優越性」的重要窗口。

看似從容淡定的調研，談的也是穩中求進的工作總基調，但對剛經歷內有疫情防控危機，外有國際質疑與美國虎視眈眈等多重壓力的習近平來說，危機四伏。因此，當他選擇回到「新時代執政理論」發源地考察時，其中所透出的政治涵義格外受到矚目。

其實，武漢疫情期間，中美爭鬥未曾停歇，兩國海空軍在台海、南海的較量，有增無減，川普刻意簽署《台北法案》刺激北京，一度還稱「中國病毒」引領風向。同時，大陸輿情反美、反獨，甚至要求武統台灣的極端聲浪再次升高，在疫情期間對大陸當局構成不少壓力。

台灣因民進黨全面執政，反中抗中輿情在武漢爆發疫情後趁勢攀升，泛綠陣營的極端主張更趨激烈，兩岸相激相盪，更加難以收捨。諸多互不信任、相互仇視的輿情，正在激化兩岸磨擦或局部衝突的可能，兩岸當局應慎防各自內部極端人士伺機煽風點火，製造事端。

在美國疫情危難之際，習近平上周在與川普通電話時強調：「中美關係正處在重要關口，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。」同樣的道理，儘管兩岸存在諸多分歧，但「經濟上，合則兩利；政治上，和則雙贏」，這是當前兩岸應共同思索的執政課題。

1984年間，鄧小平在北京會見台大哲學系教授陳鼓應，在談到中共對台獨人士的態度時，鄧說：「對那些主張台灣獨立的，要做工作，做不成，是另外一回事，工作總要做。」顯然，溝通對話仍應是化解分歧的必經之路。中共對蔡英文政府應有更符合新形勢的溝通政策。

對蔡政府而言，處在全球疫情失控牽動世局混亂之際，首要嚴防台灣成為大國衝突的犧牲品，更要避免兩岸問題提前「被攤牌」。如何釋放善意、約束深綠獨派激進主張，降低激化對立，這應是改善兩岸關係的基本思路。

大疫當前，病毒正在改變世界政經秩序的運行，中美之間的衝突、兩岸之間的敵意，呈現高度不確定性的發展態勢。蔡英文規畫新任期的執政藍圖，勢必要從總體戰略著眼，表達共同維護台海永續和平發展的戰略願景。

蔡英文的520演說，如同她第二任期的新藍圖，理應有全球性的宏觀視野，永續性的發展規畫，歷史性的執政使命，既要維繫好與美日各國的關係，更要尋求改善與大陸的政經互動，這才是符合國家最佳利益的戰略藍圖。