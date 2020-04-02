很多人一定感覺，自從年初獲得破紀錄票數而連任之後，蔡英文總統彷彿又「神隱」了。但與過去因為執政失能遭到慘批而不回應的狀況相較，這次的情況其實大異其趣，緊接著的發展也更值得玩味。

新冠肺炎爆發以來，全世界的焦點都鎖定在防疫上，台灣朝野也都以抗疫為重，很自然地把政治的攻防放兩邊；這時蔡總統的退居二線，讓專業的醫政體系擔綱，放手發揮，亦屬合理。但隨著行政院長蘇貞昌不斷地強勢「出擊」，原本微妙的平衡態勢也開始變化。

蘇貞昌在選前的表現與施政操作，被視為是蔡英文能大贏韓國瑜的一大助力；但以選後的發展看，包括民進黨內越來越多的人都認為，蘇貞昌「攬權自重」的政治操作，以及「獨霸一方」的人事布局，乃至在兩岸防疫處理上過度的反中民粹爭議，已使蔡英文陷入是否讓蘇續任閣揆的兩難困境。

首先是蘇貞昌與徐國勇以警察人事權為祭品，在全民團結抗疫期間，赤裸裸引爆黨內派系的大亂鬥，上演基層努力防疫、高層忙著權鬥的醜劇。接著又藉著痛批立委，在國會帶頭暴衝，掀起違反憲法與企圖挺進台獨紅線的爭議，引發蔡蘇兩人是否唱雙簧的揣測。

在這些亂象中，蘇貞昌的霸道與嗆聲歷歷可見，蔡英文則是低調以對甚至沉默，也難怪會有「大閣揆」逼「小總統」表態的議論浮現。民進黨的權鬥一向是真槍實彈，目前的風雨已迎面而來，接下來會不會有更慘烈的腥風血雨，外界都在等520以後的人事新布局。

看著眼花撩亂的派系惡鬥，蔡英文817萬選票的民意內功豈會示弱？她何時出手、如何出手？且走著瞧！