繼曾去過金山、烏來老街的案268、台師大學生案322，中央流行疫情指揮中心2日公布的社區女保全案336，近日出現3起感染源不明確診案，指揮官陳時中坦承，已出現零星社區感染源，這3起本土案例提醒我們，必須正視社區感染的迫近，以及社區隔離與檢疫可能造成的破口效應。任何一點疏失，代價就是民眾寶貴的健康與生命。

台師大成為成大、清大、政大、文藻、實踐後，第6間有師生確診的大學，但必須嚴肅以對，這是第一宗大學本土感染案例。這名學生並無出國史，至今仍查不到感染源頭。現在查不到感染源的案例還只是個位數，卻顯示社區已有小型、片斷的感染鏈存在，必須防微杜漸，腳跑在病毒的前面，在病毒能大量在社區擴散前就截斷散播管道，這需要超前部署及嚴密防堵。

對境外防堵不夠嚴厲

台灣在第一波防堵大陸病毒時作法迅速果斷，因而疫情成長曲線比其他各國都來得晚而低。但當歐美出現第二波傳染潮、歸國台人帶來第三波傳染潮時，我們的防疫決策卻不夠決斷，與防堵大陸相比似乎有雙重標準，既沒有及早阻斷歐美來台人流，對返國的海歸潮也失之於寬鬆。台灣的確診人數從兩位數突然飆破300，正是因為我們對第二及第三波的防堵不夠嚴厲。

無論是武漢包機、類包機還是鑽石公主號乘客，返台後都要送隔離中心，待滿14天無狀況才能返家。但最近旅外民眾大量返台，每天入境人數毫無限制，卻只要回家進行居家隔離或居家檢疫，而這些民眾大多來自歐美地區，美國、義大利和西班牙的確診人數已經超過大陸，義大利死亡人數更高達1萬3000多人，何以來自這麼危險地區的民眾竟可以回家和家人親密相處？

觀光局機場人員因為接待主管之子返國，不但自己被感染，還傳染給家中5歲的小孩。如果返國者先集中送往特定隔離檢疫處所，還會有機會讓他們喝咖啡傳病毒嗎？同住在一個屋簷下，一般家庭很難分隔出足夠的隔離距離，何況家中可能還有老幼孕弱等高風險者，感染機會相當大。居家隔離或檢疫者不能外出，但家中其他成員可以自由外出活動，有可能在感染但無症狀的情況下到處散播病毒，還不提至今已發生多起居家檢疫者趴趴走的事件。這不但是把風險放入家庭中，更是帶入社區裡。

問題是，現在居家檢疫者多達5萬，光台北市就快2萬人，雙北檢疫旅館一房難求，因為事前完全沒做好準備，沒有安排好足夠的處所，只好把這些高風險者放回家，但我們其實可以做得更好，例如協調更多旅館，或徵召軍營、校舍、公務單位甚至救國團活動中心。一面管控返國人數，一面將風險者集中隔離，一面增加篩檢量，及早發現確診者以隔離治療。台北市長柯文哲抱怨紐約比武漢危險，要中央「不要一直放人進來」，正點出疫情可能的破口危機。

忍一時的麻煩與不便

疫情指揮中心已宣布社交距離指引，室內1.5公尺室外1公尺，但有關餐廳、電影院等人流密集場所，則放在第二階段強制規範中實施。在此我們不妨參考一下香港的作法，確診數700多的香港日前宣布禁止4人以上集會，關閉電影院、電玩、健身房、KTV等娛樂場所，每期14天。台灣確診案例已超過300，而且近來增加很快，應該慎重考慮讓空間密閉的電影院、KTV、舞廳、夜店等場所暫時停業。陳時中說戴口罩也可以唱歌，其實在KTV裡不但要飆歌，還要吃吃喝喝、唱唱跳跳，哪裡戴得住口罩。至於舞廳夜店裡推杯換盞、磨磨蹭蹭，健身房裡氣喘吁吁、揮汗跑跳，都是高風險的行為。防疫超前一點沒關係，代價只是民眾一時生活上的不便，但如果防疫動作比病毒慢，代價可會非常慘重。

蔡總統宣示的「防疫關鍵14天」已經結束，以台灣目前的疫情狀況，距離封城確實還有一段距離，但要保持住這個距離，讓大家不必在將來蒙受歐美禁足令的痛苦，我們就必須把防堵病毒的每個環節都做到滴水不漏，快點把所有看得到及預想得到的防疫破口都堵起來，才能為民眾健康安全做最大維護。

拒病毒於境外的「關鍵14天」已結束，目前主戰場進入發現、掃蕩本土案例的新階段，關鍵在中央指揮中心，決策必須更迅速果斷，府院須提供必要的授權與資源，民眾也要忍一時的麻煩不便，絕對勝過日後悔不當初。