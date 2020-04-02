新冠肺炎是人類社會的共同危機，也是對各個國家以及相關國際組織治理能力的挑戰。台灣本來可能是受到新冠肺炎衝擊最嚴重的地區，按照美國的模型應該是排在第2名，但也正因為台灣在疫情剛開始的時候謹慎地採取了「超前部署」策略，成功爭取到防疫物資整備到位的時間。這也讓台灣從最易受到第一波新冠肺炎衝擊的地方，轉而成為國際防疫典範。我們必須給執政團隊公允的肯定。

回顧過去一段期間，由於中國大陸在新冠肺炎爆發初期對疫情風險評估花費了近一個月才採取管制措施，但這段期間大量年節返鄉人潮與國際旅客將病毒帶出武漢與中國大陸，導致當前世界進入疫情大流行。然而，在WHO和ICAO還在呼籲不要對疫情過度反應時，台灣做了幾項關鍵的超前部署：

一、率先進行出入境管制。從對於武漢與台灣之交的往來管制，後來擴大到對全大陸與港澳的人流控管，確實幫台灣爭取到防疫布署與延緩疫情擴散的時間。

二、率先管制並口罩出口。當日韓還在（向中國大陸）援助口罩的時候，台灣率先管制口罩出口，這項措施為台灣的口罩國家隊組建生產線擴充產能爭取到時間。台灣口罩從日產188萬片，到現在已超過1300萬片。口罩國家隊的努力不僅維持口罩以合理價格供應，也有效降低民眾恐慌心理。

三、經濟部聯合各家民間廠商，把生產口罩所需的原物料集聚到位穩定擴產；同時中研院等科研機構也都加速疫苗與快篩試劑研發，並且得到階段性的成果。

這些抗疫措施不僅有助於台灣抵抗第一波疫情衝擊，相關防疫物資和經驗如今也能有餘裕提供給有需要的國家，成為台灣承擔國際共同防疫責任的具體措施。這就「行有餘力、自助助人」。

3月18日《台美聯合聲明》宣布深化台美醫療防疫合作，包括：快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議、防疫醫療用品及設備的合作與交流。最後一項就是媒體所報導的台灣用部分口罩和美國交換生產防護衣的原料的由來。日前歐盟也宣布跟中研院共同開發疫苗和快篩試劑。

4月1日蔡英文總統也正式宣布進行第一波的國際人道援助。 援助內容包括：一、物資援助：捐贈美國200萬片口罩，歐洲700萬片口罩（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士），以及邦交國100萬片口罩、國產熱像體溫顯示儀84台和額溫槍等防疫物資。二、藥物支援：有些國家臨床研究認為，奎寧有助於輕症患者的治療，為此政府請廠商提高奎寧的產量，對有需要的國家給予適當的支持。三、技術支援：目前國內利用大數據分析的「電子檢疫系統」，讓有需要的國家可以準確追蹤確診民眾的接觸史，進行有效的疫情調查，防止疫情的擴散。

誠如蔡總統所言，「國內防疫做好，並沒有辦法阻擋疫情蔓延。國際社會的各個成員，必須集結力量、共同克服挑戰。」多年來台灣希望參與世衛組織，但即便2016年民進黨執政後便宣布接受2009至2015年台灣參加WHA的模式與會，但迄今台灣仍因兩岸政治因素而無法參與。

直到台灣防疫成果受到越來越多國家的認可，到了2月11日WHO就新冠病毒召開國際專家會議時，台灣疫情專家得以用線上會議形式與會。但線上會議只是第一步，當前許多國際醫療社群多期待台灣能夠親自參與WHA大會與專家會議分享防疫經驗。3月底日媒也報導，中國駐日大使表示，中國打算接受台灣成為WHA世界衛生大會觀察員，且可能成為常態化。3月29日世衛組織也發表聲明強調台灣參與WHO由會員國來決定。

這些訊號不是天上掉下來的禮物，也不僅是某些大國的妥協。是台灣成功地向世界證明，在全球疫情挑戰下，台灣的防疫經驗、科研實力值得被肯定，而台灣的公共衛生與醫療實力也絕對有資格在全球公衛及防疫體系中發揮貢獻。台灣理應是國際合作防疫不可或缺的一員，期待台灣能夠走向世界，以更實質、有意義的方式參與國際或區域醫療合作。

（作者為海基會前董事長）