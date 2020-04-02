國民黨立委陳玉珍在國會質詢陸委會時表示：「中華民國才是國家，台灣不是國家。」行政院長蘇貞昌則痛批：「那她就沒資格當國會議員！」陳玉珍接著在臉書表示台灣是地名，中華民國治權包含台灣、澎湖、金門、馬祖，更拿出身分證，強調她身分證寫的是中華民國，出生地寫的是福建省金門縣，她是中華民國福建省金門縣的立委，蘇貞昌心裡只有台灣，就是把金門當孤兒。行政院發言人谷辣斯．尤達卡則在臉書發文表示：「別只往西看，台灣當然是國家。如果妳只往西看，當然只會看到『台澎金馬』；但如果妳願意往東看，還會看到綠島、蘭嶼」。蔡英文總統則回應，照她來看「中華民國台灣」現在是台灣人民最大共識，希望未來持續凝聚共識，讓國家更團結。

這些錯綜複雜的言論交鋒中，顯示出有人正在使用修辭學討論問題，有人則在使用理則學討論問題，但事情的真相不應該被各說各話給掩蓋，畢竟任何負責任的政治家提出的主張與作法，都應該有效解決問題，而不是繼續製造問題。

陳玉珍表示「中華民國才是國家，台灣不是國家」，這只是從法理的角度說明事實，如果這個事實不成立，則她此刻擔任福建省金門縣立法委員的事實就無法存在，這是按照理則學的概念來闡釋；谷辣斯．尤達卡則認為「台灣當然是國家」，並覺得不應該只看見「台澎金馬」，這是按照修辭學的藝術手法來增強言辭帶來的效益，呼喚國人的台灣主體認同。蔡總統想要讓「中華民國台灣」成為台灣人民的最大共識，不知道有無想過金門與馬祖的人民是否認同？再者，不只澎湖人，蘭嶼人與綠島人日常生活都孤懸在台灣外，是否能有這種主體認同呢？當中華民國有效治權的某部分領土被直接當成國名，固然獲得某些台灣本島民眾的情感認同，當離島居民無法跟著認同時，這到底是誰的錯？

蔡總統希望持續凝聚共識，讓國家更團結，她就要思考自己的作法是否能有效消弭紛爭，而不是擴大國家內部的撕裂。其實，中華民國不只擁有「台澎金馬」，蔡總統還應該思考中華民國是否要繼續擁有南海U形線，這不只包括南海諸島中最早被華人開發的東沙群島，更包括太平島與右側大約6公里的中洲島。南海U形線的存在，不僅象徵中華民國憲法對「一中原則」的堅持與守護，該線右側從台灣南端海面作為起點，更有著對台灣主權宣示的意涵，儘管後來台灣本島反而成為守護中華民國的主要堡壘，但沒有這些本來屬於海南特別行政區範圍內的島嶼，就無法彰顯中華民國有效治權的深刻意涵。

除台灣本島外，中華民國目前實際管轄尚有164個島嶼，政治人物聲稱「台灣是我們的國家名稱」，從修辭學角度來說固無不可，畢竟選民投票最終都是基於情感認同，不過當政治人物已經是統治階層，就應該想想除選票外，如果理則學本來可被認知的事實都完全被解構了，是否會帶來嚴重的國家存在危機？

（作者為國立東華大學通識教育中心教授）