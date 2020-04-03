無色覺醒》賴岳謙：防疫當前各自求生？ 歐盟組織未來挑戰？

歡迎收看《無色覺醒》第601集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「防疫當前各自求生？ 歐盟組織未來挑戰？」

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在歐洲蔓延，義大利成疫情重災區，死亡人數突破十萬人，而歐盟地區淪陷求助無門，各國自顧不暇，中國大陸與俄國出手相助，盼疫情災區能度過難關。義大利外長感謝中國大陸捐贈醫療品、派遣專家小組幫助義應對疫情，同時批歐盟缺乏團結互助意願。

繼義大利比照中國大陸實施封城後，歐洲各國相繼跟進，卻止不住疫情的迅速蔓延。目前全球確診人數破萬的國家，包括美國、中國大陸、義大利、西班牙、德國、伊朗、法國、瑞士與英國。而美國與法國開出第一槍，質疑中國大陸官方疫情數據可信度，仇中反中負面報導也逐一浮現

美國向來經濟利益優先至上，川普更依循共和黨棒打慣性，採高壓手段大打貿易戰，如此強國之姿長臂管轄，對歐洲盟友也不盡有善，逼歐盟在美中之間做取捨，甚至企圖在歐洲內部發起極右翼民粹主義。中國大陸則以合作為首要，積極協助東歐南歐對抗病毒，卻引來歐洲陰謀論者的關注。

隨著中國大陸崛起，歐洲成為美中兩極相競逐的目標。川普為防堵疫情蔓延，下令暫停歐美人員往返30日，引發歐洲人不滿；而法國因疫情迅速擴散，口罩供不應求，法國衛生部向中國大陸訂購10億個口罩，由此可見防疫之路需要各國合作，自掃門前雪解決不了根本難題。

弔詭的是，中國大陸不斷呼籲歐盟團結抗疫，頻頻向歐洲釋出善意，卻反遭負面不實指控；美國淪世界疫情中心，州府意見分歧，疫情延燒之際，國際油價與美股皆大受影響，而中央苦無善策，在資本主義環境下試圖讓全球人民幫忙背債，卻未見歐洲道德之聲。全人類對抗病毒必須放架成見，政客勿搞陰謀論煽動仇恨……更多分析請看影片解說！