歐洲國家受到新冠病毒的大舉侵襲，3月下旬從英國王儲威爾斯親王查爾斯、首相強生及衛生部長，都相繼受到感染，疫情最嚴重的義大利和西班牙，單日死亡人數達到千人，更讓人驚心動魄。整個歐洲陷入驚慌失措，步調不一，各自為政，歐盟對於災情的管控，可謂治絲益棼。

火上加油的是金融穩定的政策舉措，和各方的期盼有嚴重的落差；歐洲央行總裁拉加德「不認為任何人應該期待，央行會成為防疫紓困第一線」的發言，除了義大利總統嚴厲批評，義大利總理也強調，歐洲央行必須發布有助於控制疫情的金融措施。一時之間，歐盟這個被視為「多層次治理」的政治典範，受到強烈的質疑，相較於英國央行降息50個基點的迅速處置，歐盟在英國正式脫離後的兩個月，遇到重大緊急危難的「以不變應萬變」，無法透過財政紓困與金融穩定措施，搶救水深火熱的義大利、西班牙與其他國家，這次疫情會不會成為歐盟走向歷史結終的起點，值得關切。

相對於英國「西敏寺模式」（Westminster Model）的單一國家、絕對主權、中央集權、強大的行政部門（strong core executive）、階層管控、以及清楚的問責（clear lines of accountability）；歐盟多層次治理凸顯的則是分割的國家、互賴與不明確的主權（unclear sovereignty）、準聯邦的國家體制、歐盟執委會（行政）與歐洲議會和歐盟理事會（共同組成國會）、權力的分散與集體協商、乃至於界限不明的問責。

證諸於這次的疫情防治，歐盟當局連最基本的口罩、呼吸器、防護衣、民生物資之調度和提供都做不到，遑論超國家的良善治理（good governance）。成員國家彼此之間對於醫療裝備的明爭暗鬥，遇到大難臨頭，「自掃門前雪」和「隨人顧性命」的心態表露無遺。而最難堪的政治現實之一，恐怕是沒有加入歐盟和北約、巴爾幹半島最主要的國家─塞爾維亞總統，出現在攝影頭前的淚流滿面，請求中國大陸伸出援手。

從防疫的因應對策來說，歐盟當局在整個3月份，進退失據，束手無策。有鑒於歐盟各國的疫情嚴重程度不一、擴散全境的死亡人數多寡不同、依據各自狀況所宣布的封城鎖國時間與長短都不一樣，再加上各國原本的醫療體系與處理能量各不相同，歐盟當局新領導團隊上任四個月的這次倉卒應戰，備受責難。此外，與醫療能量最高、死亡率最低的德國相比，法國、義大利與西班牙、乃至於有全民健康服務的英國都瞠乎其後。

現有的歐盟決策體制，著重於外交與經貿，會不會在這次新冠疫情明日過後，離心離德，甚至部分國家決定分道揚鑣，可從以下兩點觀察：

第一，歐盟這個超國家多層次治理的體制，吸引力在於成員國家過去只想到國際經貿與集體安全。

對外經貿談判，團結力量大，有助於爭取更多的經貿利益，如果需要，還可以提高抗拒美國在談判桌上的強大政治壓力，或是自行開拓海外市場，減少對美國的依賴，而這具體呈現在去年2月上路的歐盟日本經濟夥伴協定（EPA）。但疫情過後，歐盟各國有可能改變其經貿政策，進而影響歐盟的團結。

第二，從歐元區的貨幣規範來說，歐盟是「上令下行」的管制性國度（regulatory state）；但在擴及全境的疫情防治現況而言，呈現出來的則是「水平分裂」（horizontal fragmentation）的一片散沙。

「防疫視同作戰」，而「兵馬未動，糧草先行」，防疫救災分為兩個層次，一是即時性的緊急危難之解決，一是齊頭並進的金融穩定、產業紓困、災後的經濟振興，歐盟當局就前者的因應對策，迄今依舊付之闕如，對後者雖然提出幾達9,000億歐元的方案，成效還有待檢驗。2月底到3月底迄今的疫情蔓延之迅速，受到感染和死亡人數之慘烈，誠屬歐洲、甚至是美國過去半個世紀所罕見，因為重災區是外界向來稱頌的「歐美先進國家」，從而更受到世人的高度矚目。

究竟歐盟的體制設計要不要賦予特定政策任務之管轄組織（task-specific jurisdictions），面對防治的經費需求，仍有體制扞格不入的問題。「歐元救市」是潛規則，還是要看歐洲央行總裁個人的理念；而如果歐盟執委會要動用4,100億歐元的紓困基金「歐洲穩定機制」（European Stability Mechanism, ESM），希望也能嘉惠非歐元區的所有歐盟成員國，則歐元區財長會議所推出GDP 1％的財政刺激方案，是一筆經濟帳，更是一筆政治帳。

剪不斷，理還亂。面對疾病防治的緊急危難狀態，受到衝擊的不只是歐洲人民與各國政府，還有防疫過程當中，自行其是的歐盟多層次治理之崩壞。歐盟能否通過這次來自境外疫情挑戰檢驗，全身而退，且讓我們繼續看下去。

(工商時報)