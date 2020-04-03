2018期中選舉時同時舉辦的10項公投，導致民進黨全面慘敗，連累地方選舉也大敗。民進黨極為憂慮公投會影響2020年總統大選，蠻橫修改《公投法》，規定公投獨立舉辦，與選舉脫勾。去年連署成功的「核四重啟公投」，硬生生與今年初的大選脫勾，而將於明年8月獨立舉辦。

立法委員鄭正鈐本周二在立法院向行政院長蘇貞昌提出質詢時，就提出明年核四公投是否有實質意義的問題。試想，若蔡政府在公投前將核四廠拆除，即使明年公投結果是重啟核四，但實質上已毫無意義。核四公投極有可能在公投前已註定是「玩假的」，蔡政府不必大張旗鼓硬拆核四，蔡政府另有辦法阻擋核四重啟。

蔡政府大可阻擋核四的「建廠執照」展延。在台灣從事任何建設都需要執照，核四也不例外。但任何執照都有其期限，核四建廠拖延多年，建廠執照曾多次申請並獲准展延，工程才得以繼續進行。但今年年底最後一次展延期限也將到期。蔡政府只要下令台電不得提出建廠執照展延申請，年底執照即將作廢，核四即正式宣告壽終正寢，明年公投結果已毫不重要。

或有人懷疑，如果公投過關，重新申請建廠執照不也是一條路？非也。興建核電廠何等複雜，重新審查核發建廠執照即使一切順利，沒有三年五載決無可能。只要民進黨執政，單單重新啟動、通過環境影響評估及核電安全評估就是不可能的任務。所以只要今年年底建廠執照失效，等於核四作廢，相當於蔡政府提前沒收明年的核四重啟公投。

鄭委員質詢時也提出核四燃料棒暫緩外送，依明年公投結果再決定不遲。鄭委員特別提出燃料棒議題也與建廠執照展延息息相關。因為依法，只要核四廠區還有燃料棒，建廠執照就必需展延。

鄭委員在質詢時要求蘇院長在尊重民主程序及公投精神的前提下，承諾在明年核四公投前暫緩燃料棒外送並展延建廠執照。蘇院長的回覆卻令人匪夷所思，竟然將這兩個承諾推給新北市侯友宜市長。但核四燃料棒外送及建廠執照展延與新北市何干？兩項都是中央政府的職權。蘇院長無可迴避，應正面回應立法委員在民主殿堂上的嚴正質詢。尊重民主程序是選民對民選政府最基本的要求，若無法達到此一最低門檻，民主進步黨的黨名應拿掉「民主」兩字。

（作者為台灣能源部落格版主）