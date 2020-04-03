一向志得意滿的美國總統川普最近很激情，也很苦惱，因為，被他輕忽的新冠肺炎居然襲捲全國，哈佛、霍普金斯大學專家更警告疫情可能延續1年以上。更令人擔憂的是，如果川普狂傲的心態不改，這場危機可能更嚴重也拖得更久，後遺症恐怕也很大。

美國國會3月8日舉行新冠肺炎疫情聽證會，川普當時發出5個緊急應變措施，包括：1、向全國發出100萬個測試盒，學校、診所和藥房都可測試。2、要求3M擴大產能，政府徵用。3、要求所有醫護用品和藥物在美國生產。4、醫生可開測試處方，並全面升級比核算檢測更為準確的測試法。5、重點升級防護學校和養老院。

聽證會火藥味很濃，川普提到最極端情況下的處理方式，並承諾立刻糾錯補漏，信誓旦旦，但美國的防疫為什麼會漏洞百出？

危機領導的大忌是自以為是的驕傲。川普不只是驕傲，而且是野蠻級的驕傲。1月初，美國情治機構就已經警告疫情的可怕，川普低估衝擊在先，為了有利總統連任，又執意拚經濟大於對疫情的限制和人員的管制，等於對於控制新冠肺炎的感染開了兩大漏洞。

危機領導的特性是謀之在眾、斷之在獨。美國政府的防疫緊急應變組織是3月初就成立了，問題之一是，川普的個性是「斷之在獨」有餘，「謀之在眾」全無。美國國家過敏與傳染病研究所主任佛奇，一路避免跟川普唱反調，也很能將外界批評轉成防疫的對策。感染性疫情危機的處理需要很多跨領域的人才，川普的一言堂和壞脾氣容納不了那麼多的各路英雄豪傑。

危機領導的另一罩門是不喜歡追溯過去和做逆現實的思考。川普出身於企業界，對於經濟和商業性危機的處理在行，面對複雜多變的疫情則明顯出現不願正視過去的缺陷。他現在一切的作為都是為尋求今年11月連任總統大位，過去發生的事實對他而言是能避則避，基本的心態則是視而不見，不然就是將一切的過錯牽拖他人。

關鍵是，危機損害的止血，如果不先對問題的源頭追查清楚，處理的箭頭就很難射中目標，策略也不容易站對勢頭和位置。而且，理性思考是危機處理成功的前提，其中，推理則是整合相關專業知識和經驗的必要歷程。否則，危機溝通再怎麼感性，只會流於言不及義的濫情。

川普對於此次新冠疫情的處理，還有一個很奇怪的心態，認為媒體抨擊他的聲浪愈高，反而更有助於他反擊的力度和能見度，他也更樂於借機大肆炒作疫情的民族情緒和事件的恐懼感。但事實上，販賣恐懼有它心理感知的極限，熱度也很容易消退。去年的美國國會改選已經證明過度販賣恐懼反而壞事，川普想利用疫情的愛國情緒來護身，是拿人民的生命財產安全當賭注，也只會讓疫情愈發失控。

危機處理的心理不能過分樂觀，也不能過分悲觀。美國疫情防治的好壞有川普個性的這個重大變數，蔡政府在做相關決策時不能太過樂觀，認定這個世界第一的強國一定能安然度過此次疫情危機。

（作者為國家公益發展協進會理事長）