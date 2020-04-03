日前疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指稱一位新冠肺炎確診病人「已經出現了抗體，可是呼吸道裡面繼續排病毒，狀況有點不太尋常。」之後，有位知名胸腔內科醫師表示：「連感染完的病人，抗體都無法有效抵抗病毒，假使施打疫苗，是否能達到免疫，令人存疑。」其實，以傳統方式或基因重組技術製造的疫苗，注射人體後，產生血中抗體的體液性免疫是否足以對抗新冠病毒由呼吸道的感染，是病毒免疫學上的一個新研究的老問題。

新冠肺炎全球肆虐，死病慘重，許多國家都在積極研發疫苗。美國國家衛生研究院和民間生技公司共同研發的疫苗，3月16日在西雅圖進行全球首次人體臨床試驗；首階段有45人，年齡在18到55歲，注射第一劑試驗性疫苗，1個月後再施打第2劑，12到18個月後判定效果。而中國軍方科學團隊和民間企業研製，以腺病毒為載體的重組新冠疫苗，志願者為武漢地區18至60歲居民108人，分成低劑量組、中劑量組和高劑量組3組，每組36人。這些人於3月19日開始注射試驗性疫苗，觀察半年，將測定抗S蛋白特異性抗體，來判定疫苗效力。

筆者猜測美國研發的應是mRNA疫苗；先將新型冠狀病毒刺突基因序列轉化為mRNA，製成疫苗、注射入人體後，會誘使人體產生病毒蛋白而促使免疫反應，為類似死毒疫苗劑型。中國研發則以腺病毒為載體的重組新冠疫苗，類似弱毒疫苗劑型。其實，要對抗由呼吸道等粘膜入侵的新冠病毒，疫苗施用於人體，必須能誘發免疫球蛋白A（IgA）抗體進入粘膜組織，抗敵於粘膜境外，弱毒活毒疫苗才可達成此任務。美、中研發的疫苗，將來都要以測試者血中抗體作為判定效力的依據，其實作攻毒試驗，才能知疫苗的真正保護效力；美、日疫苗研發機構，會建議將具病原性的新冠病毒，由鼻腔接種經疫苗注射的測試者嗎？

由於新冠病毒感染人類的主要途徑為由口、鼻、眼等粘膜細胞侵入，因此，施用疫苗後產生的抗體，要能有效阻隔病毒入侵這些細胞。注射死毒疫苗，人體主要產生免疫球蛋白G抗體，這種抗體對阻隔病毒的能力差，何況其也很難進入粘膜組織發生作用。再則，注射或鼻腔噴霧活毒疫苗，能產生中和病毒能力強的免疫球白蛋A，其可分泌存在於粘膜組織，發揮體液性和細胞性免疫反應，即以中和抗體和經刺戟的白血球吞噬作用，可有效阻隔病毒的入侵。但因減毒活毒疫苗涉及安全性和病毒毒力回歸問題，種毒篩選費時，不是短短18個月就可發展製造出來的。

3月31日美國嬌生公司宣布，最遲於今年9月進行新冠疫苗的人體臨床試驗，並稱可望於明年初上市。該疫苗為利用製造伊波拉疫苗所使用的專利株化細胞和製造技術製造，也算是一種基因重組疫苗。這些利用現代科技縮短製程，急著推出的疫苗，筆者推測其效力，應遠遜於經年研發才能完成的傳統弱毒活毒疫苗。希望美、中急著推出的新冠疫苗，不要淪為只是令人質疑效力的「安心牌」疫苗才好。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）