新冠肺炎疫情持續延燒，截至4月3日，全球181個國家的確診病例總數已破100萬。為防止疫情擴散，不少國家採取大規模隔離、旅行限制等措施，但卻導致消費者和企業支出急劇下降，虧損倒閉者與日俱增，失業率不斷上升。

上周美國已有664萬人首次提出失業給付申請，遠超出市場預期，未來恐怕還會快速攀升。另一方面，美股進入熊市後，全球逾30多個國家股市的波段跌幅已逾20%，跟著跳水。金融市場劇烈動盪，尤勝於2008年金融海嘯；包括聯準會（Fed）在內的各國央行紛紛採取降息，或採量化寬鬆(QE)政策救市，但效果卻因民眾對疫情恐慌未獲紓解而打折扣。在此情況下，大規模的財政紓困方案反而較能對症下藥，成能及時的救命丹。

在眾多國家所提的財政紓困方案中，以川普政府推出美國史上最大規模的2兆美元經濟振興計畫最為耀眼，主要內容包括：一、直接發現金給民眾。二、提供聯邦機構、各州與地方政府的補助款。三、針對陷入困境的產業提供流動性補助、中小企業貸款及醫院補助款。四、擴大失業保險補助。五、用於藥品研發及相關醫療用品的支出。據悉，川普還打算提出更大規模的經濟振興方案。

台灣疫情也愈趨嚴峻，很多行業無可避免地遭受衝擊，航空、觀光及餐飲業首當其衝；目前已有不少旅行業及餐廳飯店岌岌可危，紛紛啟動無薪假或裁員因應。根據勞動部截至3月底的統計，已有308家企業通報、實施無薪假人數為7916人，創下2012年2月以來的新高。

立法院已通過規模600億元的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，針對受嚴重特殊傳染性肺炎影響而發生營運困難之產業、事業、醫療機構及相關從業人員，得由目的事業主管機關予以紓困、補貼、振興措施及對其員工提供必要之協助。日前，行政院又通過新冠肺炎特別條例修法草案，擬加碼對受害企業及個人紓困。這二階段的紓困總規模已達1.05兆元，約占GDP的5.5%，包括特別預算2100億、移緩濟急與各部會基金1400億元、可融資額度7000億元。

持平而論，財政紓困有其必要。然而，撒大筆錢紓困必須要能兼顧公平與效率。就公平性而言，紓困案中的大部分經費由中央政府機關支配，地方政府也應該同沾其利。再者，紓困案係為針對性補助，其中「酷碰折扣券」須使用行動支付消費才有折扣，並非像「消費券」一樣，全民皆有，是否具公平性及可達到刺激消費目的，令人質疑。 香港政府對18歲或以上的居民發放港幣1萬元；新加坡也發放100至300新加坡幣現金；美國政府也直接發錢給民眾，大人1200美元、小孩500美元；台灣應考慮實施這種直升機撒錢（Helicopter Money）政策，才能有效刺激消費。

另就公平性而言，政府也應說明受害企業及補助金額是如何認定的，讓外界可審視其準則的公平性；該如何避免道德風險也需考量。另外，公股銀行被迫對信貸放款降息2碼，以及含央行、郵政儲金在內的7000億元對中小企業及大型企業的紓困貸款，是否可能增加放款風險，影響金融機構獲利及股東權益，相關的影響也應一併衡量。

（作者為淡江大學財務金融學系教授）