美國國家過敏與傳染病研究所主任佛奇遭到人身安全威脅，聯邦司法部因此授權衛生部為佛奇提供隨扈，這正反映了美國極右反科學派如何強勢，又如何干擾了新冠肺炎的防疫。

導火線是在白宮記者會上，川普對疫情說得過度樂觀，接著當川普把國務院戲稱為「deep State Department」時，一旁的佛奇先是低頭，接著左手撫額再摸臉，似乎不以為然又無可奈何。在防疫初期，川普的說法常常和佛奇相衝突，極右川粉原本就認為疫情是想拖垮川普選情的陰謀，佛奇的動作也許並沒有太多意思，但極右川粉看了卻十分不爽，說他是祕密反川普團體「深層國家」（deep state）的成員，右派網站還把他9年前發給希拉蕊助理的信翻出來作為佐證。佛奇在接受《科學》期刊專訪時說：「我又不能衝到麥克風前把他推下去」，這更激怒了極右團體。

包括勢力強大的福音派教會、福斯新聞等在內的極右派，指控民主黨、媒體和公衛專家故意誇大疫情，主張封城停業以打擊國家經濟，其陰謀是為了讓川普無法連任，現在唯川普是瞻的共和黨不是附和就是不敢有異議。網上有70幾個#FauciFraud的推特帳號，每天各狂發幾百則推文扣帽子痛批佛奇。政治干擾防疫，尤其是不理性的反科學極端團體強勢帶風向，是美國未能及早阻擋疫情的深層社會背景。

這些極右派之前就打過不少戰役，例如質疑氣候暖化是否存在，這背後，則是產業是否需要為減碳而增加成本影響收益。川普在意這些鐵粉的支持，也在意美國的經濟獲利，退出《巴黎氣候協定》，正是一脈保守、反科學、保護美國短期經濟利益的思路所致。極右反科學派更早時還堅持神造論，反對學校上課教進化論，並提出多起訴訟，這些團體並提出「智慧設計論」（Intelligent design），作為神造論的進階版。

一開始川普和他的同溫層伙伴真的輕忽了疫情，只顧著隔岸觀火指責中國，川普甚至說只會死幾個人，病毒也會奇蹟般地消失。直到近兩周川普才驚覺大事不妙，科學模型推測出來的數據是，即便美國做了所有的防疫努力，到8月中還是會有10萬至24萬人死亡，這是多麼可怕的數字！至此川普也承認狀況嚴重，但仍以典型的川普式發言說，如果只死10萬人，就表示他做得很好了。聽到此言，大概有不少人也想和佛奇一樣按著額頭無語了。

美國疫情全球第一慘，除了一開始被反科學的陰謀論牽制了手腳，也因為美國沒有像台灣這麼好的公衛與保險體系。歐巴馬當總統時全力推動歐式健保，但和《巴黎氣候協定》、TPP等歐巴馬的其他政策一樣，川普上台後都予以推翻。在保守力量的政治干預下，美國的健保漏洞始終沒有補滿，疫情爆發後，醫療資源應付不上。雖然川普下令通用等公司趕製呼吸器，但能否在未來更嚴重的疫情中提供及時的支援，還很難說。

很多人以為美國是民主、自由、先進又科技進步的國度，其實美國社會一直存在著強大的極右保守勢力，他們頑固、強悍，而且凝聚力強，是川普極力拉攏的票源。現在福斯新聞很怕因為淡化疫情而承擔法律責任，把說疫情是陰謀論的女主播雷根炒了魷魚，但這些政治壓過科學的極右川粉，已讓美國付出了慘重的代價。川普「America First」的口號，以讓人悲傷的方式實現了。