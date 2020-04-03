總統蔡英文首度戴口罩露面。（林周義攝）

新冠肺炎疫情引發「口罩之亂」方興未艾，另一個新開闢的戰場是「護照之亂」，兩者之間，實有著微妙的關聯。

行政院長蘇貞昌在立法院答詢時，公開指責主張「台灣是地名，不是國名」的國民黨立法委員陳玉珍「沒有資格當國會議員」，掀起網路和輿論的激烈討論。

向來主張台獨的時代力量黨也公布了一項最新的民調，稱有74.3%的受訪民眾支持將護照上的英文名字改為TAIWAN；外交部的回應顯然比過去開放，甚至可以說是傾向同意，表示只要朝野有新共識，就會配合辦理。

包括民進黨在內的獨派人士，之所以搶著大聲喊獨，跟新冠疫情爆發以來，蔡政府一再宣傳「台灣防疫世界第一」有關。不少民眾自覺台灣贏得了世人的肯定，特別是日前蔡英文總統宣布，台灣要捐出1000萬枚口罩，打防疫國際盃，更讓許多人相信，台灣在這場疫情中已擁有相當的國際能見度，乃至話語權，在護照這種官式文件上，TAIWAN當然應該取代ROC（中華民國）。

且先不論蔡政府在廣大民眾還在天天排隊買口罩的此時，對外大捐口罩，是不是打腫臉充胖子，會不會引發新一波口罩民怨，更值得關注的是，蔡政府誇大口罩外交的CP值，讓人民以為台灣捐個千萬片口罩，就能贏得所謂的國際友誼，這真是想得太簡單了。

台灣防疫做的是不錯，但是並沒有了不起到可以跟對岸嗆聲，國際再怎麼感謝台灣，也不會為了1000萬片口罩成為台獨的啦啦隊。這一波台獨操作最終勢必只是鏡花水月，但卻撩撥起一些民眾的幻望，蔡政府實在是非常不道德。