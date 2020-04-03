行政院長蘇貞昌宣布新冠疫情紓困1兆500億元新方案，高懸「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」目標，看似極致、完美，然而，以台灣小島型經濟體的規模，受制於美國及大陸的經濟表現，加上行政院從拒絕紓困到兩度加碼，顯然沒有全局規畫、沒有確定目標，只是一種打帶跑的「紓困哲學」，加上其中8400億屬於企業貸款性質，有「灌水」之嫌，國人實在很難寄以期望。

新冠肺炎疫情在全球擴大，高盛估計美國今年經濟成長率為-6.2%，上周首次請領失業救濟人數暴增300萬人。美國聯準會悲觀估計，在居家避疫對消費的衝擊下，失業人口上周暴增664萬人，預估失業率將創下32.1%，高於大蕭條時期的24.9%，為百年來僅見。世界銀行也調降對中國的經濟成長率估計，由5.8%降為2.3%，最差可能到0.1%，去年還高達6.1%。全球兩個主要經濟體都陷入經濟急凍狀態。

紓困規模還比不上星國

目前，亞洲的日本、南韓、新加坡被預測為經濟負成長，歐盟也將衰退2%，全球經濟成長依高盛估計只有1.25%，只能靠中國、印度等新興市場勉強支撐。隨著疫情惡化，最新的標準普爾估計更降到0.4%，聯合國甚至悲觀到-1%。在歐美經濟負成長、亞洲的日本預估為-1.2%、韓國為-0.6%、新加坡為-0.8%之下，台灣極可能也是些微負成長，和原來的預測差距甚大。若依主計總處過去估計台灣成長率和失業率間的關係（奧肯係數）為0.1～0.16，而本次因衝擊激烈、調整困難而以0.3設算時，將使失業率提高1%，約增加10萬人，他們會以無薪假或失業形態出現，而日前勞動部公布半個月來企業無薪假人數大增1倍，達到8000人左右，的確已在為失業大增示警。

行政院的紓困案一直是以「打帶跑」模式應付疫情，原先拒絕在野黨提出防疫特別預算的建議，後來勉強公布600億元特別預算，隨後在蔡總統催促下補上400億元的就業安定基金。但外界批評「杯水車薪」的聲音不斷，才推出號稱1兆500億元的2.0版，除增編1000億特別預算外，移緩濟急也增列1000億，再增加行庫融資7000億，宣稱已達國內生產總值（GDP）的5%，意指可和國際先進國家「媲美」。

但紓困2.0版還是存在兩大問題，一是規模，7000億元貸款和1400億元移緩濟急不算真正的紓困補助，因貸款必須償還、移緩濟急只是支用時間提前，剩下的2100億元才是真正為紓困耗用的資源，占我國國內生產19兆元的1.1%，這種規模足夠應付嗎？

暫時不談德國和西班牙，紓困方案高達GDP20%上下，美國的方案也在10%左右，與台灣同樣依賴貿易的新加坡，一開始提出GDP1.2%的紓困，但發現疫情在全球失控後，日前提出了2.0版，兩輪合計高達GDP的11%。我國從第一輪的0.58%到第二輪，僅達到1.1%，和星國相比顯示官方相當「無感」。在百年難見的經濟災難中，為何政府如此保守？德國政府債務占經濟生產的65%，西班牙為99%，美國也達到79%，都遠高於台灣的不到40%，卻都能料敵從寬地對經濟失速超前部署，我國政府卻瞻前顧後，對國家主人形同「施捨」，這是勤政愛民的政府應有的表現嗎？

要直接補助家庭和個人

原因可能在於，政府完全沒有經濟超前部署的思維，尤其令人難以接受的是，這個政府心中只有企業沒有勞工。疫情造成消費急凍，政府固然需要幫助企業度過難關，但更需要政府照顧的是勞工。景氣急凍，消費失速，接著就是失業潮湧現，大量失業下，消費會更萎縮，就可能墜入蕭條危機，伴隨的是治安敗壞、社會失序，這才是最嚴厲的挑戰，政府必須及時以直接的個人補貼來維持內需。

景氣急凍固然可能造成部分企業退場，卻可達到去蕪存菁的產業升級效果，這也是美國更重視對家庭和失業者補助，金額不低於對企業補助的深層道理，蘇揆所言「企業不能倒」完全沒有道理。政府紓困應以家庭和個人為主體，尤其對失業人口應特別照顧。

假設新失業和無薪假10萬人，若直接提供每人每月3萬元補貼，達到最低家庭生活水準，期間不低於6個月，耗費不過180億元；就算人數倍增為20萬人，也不過360億元，國家絕對有能力承擔，卻可以安定社會人心，亦有助於景氣復甦，何樂而不為？