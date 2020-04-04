時至2020，人類社會不知不覺走進一個「大時代」。新冠肺炎的全球大爆發必將在史冊中記下濃墨一筆。正所謂「滄海橫流方顯英雄本色」，「大時代」必有「大人物」，在這個動蕩年代中令人們敬佩的英雄臉孔，也必將載入推動人類文明進步的英雄史。

對於最早遭受疫情衝擊、最先控制疫情的大陸來說，這場不亞於戰爭的抗疫行動，既有悲天憫人的生離死別，也有可歌可泣的中流砥柱，既有怒髮衝冠的針砭時弊，也有波瀾壯闊的讚美頌歌。正如一枚硬幣的AB兩面，共同組成了這個大時代的一部分。回顧大陸抗疫全過程，至少有6張面孔需要被銘記，他們共同組成了抗疫英雄的AB兩面。

第一組英雄，A面是張繼先，B面是李文亮。相較於李文亮，不少人對張繼先較為陌生。來自湖北中西醫結合醫院的張繼先，是第一位透過臨床診斷察覺不明肺炎嚴重性、第一位透過疾控機制上報相關情況、第一位要求全員採取嚴格防護措施的醫生。如果說李文亮被輿論賦予更多特定政治意涵的話，張繼先同樣展現出了一個前線醫務人員的專業性和責任感。

大陸衛健委公布的表彰名單中，張繼先、李文亮都在列。李文亮斯人已逝，他留下的「健康的社會不能只有一種聲音」醒世名言，遠遠超出了官方「平反」的意義。而張繼先至今仍然戰鬥在「湖北保衛戰」的最前線，她和包括其他7位被錯誤「訓誡」醫生在內的所有醫護人員，都是值得銘記、歌頌的「白衣執甲」。

第二組英雄，A面是鍾南山，B面是袁國勇。對比2003年鍾南山冷酷的形象，2020年的鍾南山更多地扮演了穩定人心、引導輿論、傳遞暖流的角色。在公眾面前，無論是在1月20日首次公開證實「人傳人」，還是在1月28日在鏡頭前哽咽讚揚「武漢是英雄的城市」，再到後來對疫情何時結束做出樂觀預期，年過八旬的鍾南山此次真正站在了「國之棟樑」的位置。

另一位權威專家袁國勇，卻捲入一個茶壺風暴。同樣是2003年的抗煞專家，袁國勇為香港較早預警此次疫情助力良多，還身兼大陸國務院專家組成員。但他與其弟子在《明報》投書痛批陰謀論、稱「武漢肺炎」無不妥、直陳中國人應深刻反思等言論，卻捅了馬蜂窩，事後袁國勇澄清並撤回投書。平心而論，除了提到「中華民國」踩政治紅線外，各方應該給袁國勇寬容。欣慰的是，大陸輿論冷靜看待，並未上綱上線批袁國勇，是成熟的展現。

第三組英雄，A面是葉青，B面是方方。這次疫情，讓武漢作家方方的《封城日記》成為億萬次傳看的「現象級」著作。但很多人不知道，具有大陸民主黨派身分的湖北省統計局副局長葉青，也在疫情期間撰寫網路日記。方方日記讓大陸民眾更全面地了解疫情下的武漢百態，走進了武漢人的內心世界，還成為一千多萬武漢人的心靈寄託。而葉青也發出「官僚主義和病毒一樣致命」等犀利聲音，並且以體制內管道向上提供大量訊息、提出應對建議，同樣獲得輿論肯定。

正如大陸官方所言，李文亮當初發布的訊息「並無主觀惡意」，並且客觀上有助於疫情防控。同理，無論是歌頌「真善美」還是貶斥「假惡醜」，只要主觀是為了民族與公眾利益，縱使表述方式有所差異，都應該被社會所接納和尊重。當大陸主流輿論讚頌「A面英雄」時，也應正視那些「B面英雄」。

（作者為智庫研究員）