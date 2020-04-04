4月5日為先總統蔣介石先生逝世紀念日。近年來，扭曲蔣介石的歷史貢獻、羞辱蔣介石個人，已成為顯學，目的是為特定政治意識形態服務，而其影響卻是台灣人民是非價值的錯亂，這才是台灣最大的危機。

在蔣介石與民國政府治理下，經濟成長從1960年至1970年，每年平均成長率都超過10%。物價上漲率不到4%，儲蓄率超過20%，台灣出現有史以來，經濟發展最為燦爛的黃金十年，是台灣能脫離貧窮，走入現代化的關鍵十年，這是蔣介石與民國政府所領導的。沒有這十年紮下的根，蔣經國的經濟建設很難突飛猛進。台灣自古以來，從荷蘭人至日本人統治時期都存在的羅漢腳和乞丐現象，在這十年間消失。不論各種政治立場的人如何評斷蔣介石與民國政府的功過得失，這十年的政績，台灣的過去荷蘭東印度公司、延平王、大清帝國、日本殖民政府、現在民國政府的任何一位統治者、以後未來的統治者，都無人能出左右。

綠營人士為建立去中國化的分離史觀，不惜扭曲台灣史，一些激進分離主義者更是以醜化蔣介石、羞辱其靈櫬等惡劣行徑，或動用政治力量圖謀改名中正紀念堂。這些人努力要讓年輕一代記得蔣介石只是個威權統治者，是殺人如麻的劊子手，國民黨是個外來政權。他們認為，抹黑蔣介石，就瓦解了中國國民黨在台灣統治的正當性，也就可以把民國政府視為外來政權，為其分離主義建構「正當性」創造條件，而其切入點就是228事件及白色恐怖。

綠營人士將蔣介石比擬為殺害600萬猶太人的希特勒，咬定蔣介石是228事件的元凶，但是即使民進黨已執政，掌握了國家機器，但卻提不出任何秘電公文證據。事實卻顯示，228事件後，蔣介石三申五令「嚴禁軍政人員施行報復，否則以抗令論罪。」

所謂「白色恐怖」，是國共鬥爭的不幸歷史產物。1999年李登輝建立綠島人權紀念碑，首次鐫刻白色受難者名單。2002年陳水扁政府設立景美人權文化園區。2013年中共北京「西山無名英雄紀念廣場」，紀念在台在白色恐怖中死刑的1100名，其中確認並公布姓名的有846名，與李登輝、陳水扁兩屆政府公布的高度重疊。北京為當時潛伏在台灣的中將參謀次長吳石、朱楓（朱諶之）、陳寶倉、聶曦等4大主角豎立雕像，而此4人也同樣在台灣受難者的名單中。1970年的泰源監獄事件，已被綠營人士認為是台獨「起義」事件，但是所謂江炳興等「泰源五烈士」5名主角的名字同樣出現在北京西山的無名英雄廣場。

蔣介石一生確保台灣的安全，幾場外島戰役確保了台灣的外部安全，防堵共黨力量滲透，以維持台灣內部安全。台灣人民素有「吃果子拜樹頭」的良善感恩傳統，但今日卻在意識形態的誘使下，不僅抹殺蔣介石對台灣的貢獻，反而醜化其為228事件與白色恐怖的元凶；更愚昧與悲哀地，為了自己的政治立場，不惜把台獨運動者與要滲透顛覆中華民國的中共地下人員「雞兔同籠」放在一起紀念歌頌，去年底還仿效白色恐怖時期通過了《反滲透法》。至此，台灣人民的是非價值徹底錯亂。

當前台灣人民對蔣介石臉譜的認知，反映的是台灣人民對價值是非的混淆錯亂，這才是台灣未來的危機。

（作者為孫文學校總校長）