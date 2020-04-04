立委陳玉珍一番「中華民國是國家，台灣不是國家」的表述在政壇炸開了鍋。藍綠立委、洪秀柱、蘇貞昌乃至蔡英文都介入論戰，「中華民國」、「台灣」、「中華民國台灣」爭得不可開交。綠營背景的前副總統呂秀蓮更是投書《中時》，呼籲朝野摒棄黨爭，為「我們的國家」找到一個優雅的國號。名不正則言不順，國號固然重要，但國名更關乎國本。儘管目前在政治上很不正確，但「我們的國家」就是中國，「我們」就是中國人，這是台灣和台灣人民遲早要正視的。

首先，雖然陳玉珍被綠營口誅筆伐，但她並沒有說錯。根據《中華民國憲法》，台灣不但不是獨立的國家，相反只是中華民國治下的一部分領土。從法理上講，中華民國主權和領土覆蓋整個大陸地區。從現實來看，中華民國政府對台澎金馬等「自由地區」實際行使管轄權。

作為福建省金門縣選舉出來的中華民國立委，陳玉珍當然可以理直氣壯地告訴世人，台灣和福建一樣都是地名，不是國名，更不是國號。台北市議員侯漢廷用「五月天」作比方入木三分：難道因為阿信是主唱，知名度最高，其他成員就只能委曲求全，甚至連「五月天」也只能等同於「阿信」？

其次，中文語境中的「國」既可以是國號，也可以是國名，既可以是國家，也可以是政權。按照大陸學者的理解，中華民國與中華人民共和國都是中國這個國名在不同時期的國號，或者中國這個國家在不同時期的中央政府。國號可以變更，政府也可以更迭，但中國作為連續統一的國際法主體則巍然不動。

這就是為什麼《聯合國憲章》創始成員國白紙黑字寫的是「中華民國」，20多年後中華人民共和國代表卻能心安理得坐在「中國」的代表席。如今中國國民黨高層言必稱「中華民國」，連「中國人」認同也要加上「中華民國國民」的備註，殊不知中國國民黨創於晚清，「中國」不等於「中華民國」。同樣地，中國共產黨也不等於「中華人民共和國共產黨」。台灣政界和輿論場上的國號之辯很大程度上是把國號與國名，國家與政權混為一談或者乾脆渾水摸魚。

再次，呂秀蓮對「我們的國家」名號正常化的吶喊固然反映了台灣人身分認同的焦慮，但如果台灣不能與大陸和解，這個問題將是無解的。「台灣共和國」是台獨，兩岸勢必兵戎相見。「中華民國」意味著兩個中國，大陸無法承認。「中華民國台灣」不倫不類，暗度陳倉，大陸也不會接受。兜兜轉轉下來，只有接受「我們的國家」就是中國，「我們」就是中國人，台灣的名號問題才會峰迴路轉，柳暗花明。

大陸的涉台學者和官員都曾暗示，在台灣回歸一中框架，兩岸統一可期的條件下，為台灣找一個「優雅的國號」並非完全不能討論，只不過這個國號不能僭越「中國」之本體，不可以是一個新國家的國名。台灣人當然是命運共同體，有強烈的主體意識，但不一定要跟大陸分庭抗禮，更不能與中國一刀兩斷。中共有實現中華民族偉大復興的使命，兩岸統一也是大勢所趨，但不必君臨台灣，如臂指使。台灣向一中靠攏，大陸對兩制開放，兩岸互讓互諒，總能找到解套的辦法。