新冠肺炎疫情蔓延，全球都把心力集中在防疫上，但是中美之間的角力沒有因此放緩，台灣在這局中的棋子角色更加凸顯。然而，蔡政府的官員卻以為有美國當靠山，不顧一切地刺激大陸，將自己曝險於戰爭的邊緣。前副總統呂秀蓮終於提出警告：「戰爭的腳步已到台灣海峽中線了」，蔡政府還要當耳邊風嗎？

在全球忙於防疫之際，川普和習近平的唇槍舌劍沒有暫歇，美國更是藉機把台灣當馬前卒，推向戰爭的前沿。除了國會通過《台北法案》刺激大陸，更與台灣共同發表《台美防疫夥伴關係聯合聲明》，同調對抗「武漢肺炎」，更嚴重的是，這項合作聲明完全踩踏了中美「三個公報」的紅線。

閣揆蘇貞昌講過「就算只剩一支掃帚，也要跟中國周旋到底」，防疫之初更是禁絕將口罩支援大陸，最近蘇貞昌批陳玉珍沒資格當國會議員，把台獨主張檯面化。日前，大陸軍機夜間繞台刻意通過中線以西空域，國台辦說是「警告和打擊台獨，防止台美勾連的新動作，奉勸民進黨當局不要玩火。」

不要輕忽戰爭的發生經常是歷史的必然加上偶然，必然就是已經累積的遠因，偶然則是突發的近因。呂秀蓮的警告是看到美國兩艘航母相繼中鏢，艦上官兵確診，讓美國的亞太地區戰略出現大缺口，這很可能是近因。她提醒國防部不僅要超前部署，還要「超奇部署」；政治人物不要亂講話，更不要再刺激中國大陸。

呂秀蓮這回不是說笑，儘管民進黨把她當深宮怨婦，但她擔任過副總統，長期關注台灣的發展，也致力於台海和平，外交領域是她最嫻熟的部分。蔡政府上下別開玩笑，祖母綠的話要聽。