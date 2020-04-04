墾丁爆7萬人潮 社交距離難做到 警勤宣導！

清明連假墾丁大街等多個景點的摩肩接踵人潮，簡直讓人傻眼，說好的社交距離呢？應該戴上的口罩呢？疫情中心日昨雖然緊急要求民眾不要前往，但亡羊補牢並不能彌補可能的災損，我們只能祈禱不會出現防疫破口，也希望防疫單位及各級政府記取教訓，不要再有類似的疏忽發生。

台灣並沒有下封城或禁足令，至今最嚴格的措施也只是要求維持社交距離、大眾運輸內戴口罩及停止探病等，民眾的一般生活並沒有受到限制，這是因為台灣防疫非常成功，當其他國家確診成千上萬時，我們還只有355例，大部分還是來自境外。台灣因此而廣受國際稱道，民眾也深感驕傲。

然而，從這次連假景區出現不該出現的人潮可以看出，對防疫佳績的自滿，似乎開始麻痺了民眾的警覺心。不斷看到國內外稱讚台灣防疫做得好，讓台灣民眾自我感覺非常良好，覺得全世界最安全的地方是台灣，因而產生過度膨脹的安全感，警戒心隨之降低，覺得「台灣病例那麼少，我被傳染的機會很低啦！」

中央地方都沒作好準備

這段期間大家身心都有點緊繃，許多人便趁著連假到國內景點、夜市放鬆一下。人潮一多，社交距離就丟在腦後，墾丁警方不斷巡邏廣播提醒民眾，效果卻有限。這些人潮裡如果有感染者，就可能將病毒大量散播出去，台灣好不容易堅守至今的防線是否因此破口，接下來兩周大家只能捏著冷汗屏息以待。

除了民眾鬆懈了警戒，疫情中心與各級政府顯然也準備不足，沒有對觀光景點與熱鬧夜市的人流預作因應準備。東京的上野公園向來是賞櫻熱點，但今年為了防止疫情擴大，上野公園索性關閉，任滿園櫻花徒寂寞。台灣墾丁各旅館卻紛紛降價招徠，這固然是為了挽救營運，但也因此吸引更多遊客前往，以致於疫情中心緊急發出兩則國家警報，要求民眾勿前往含墾丁在內的屏東南州鄉以南，並對阿里山等景點要求保持社交距離。

明明知道連假期間民眾喜歡出遊，為什麼疫情中心和各級政府沒有事前進行人流管制？即使做不到像上野公園的封園，至少也應該管制出入口，進行進出場人流管控、量體溫等措施。前一陣子台人返國潮裡有不少確診個案，說不定就有還在潛伏期的患者出來趴趴走，清明連假是早就可以預見的人潮高峰，為什麼從中央到地方都沒有作好完善準備，以現在疫情兵臨城下的險峻情勢，我們有本錢任由大家擠到景點嗨嗎？

台灣防疫至今全球第一讚，但我們不要忘了，這個讚可以在一夕之間破功。防疫網可能在一個不經意的破口下決堤，所以我們永遠都不能放鬆警戒。猶記得2003年的SARS，一開始台灣的防疫也是做得很好，政府還很得意地開國際會議介紹我們的「三零」（零死亡、零輸出、零社區感染），不料就在清明假期之後，和平醫院因為一位無症狀患者而爆發院內群聚感染，最終防疫潰堤付出慘重代價。

如今，又是清明連假，我們曾經有過歷史經驗，又可預見連假民眾出遊的渴望，居然沒有事前規畫更嚴格的管控，實在是一大缺失。

不能因自滿而鬆懈警戒

如今只能亡羊補牢，幸好疫情中心也立即發出警訊，而連假也只剩1天，大家玩夠也該回家了。但這次事件給了我們一個警訊：我們的社交管制還是不夠嚴，雖然很多民眾有自覺地保持距離，但例如小吃店、夜市、排口罩等地方都難以保持安全距離，而現在似乎沒有公權力在積極進行監督。這不禁讓人擔憂，如果像現在這樣的軟性規範期都沒辦法嚴格要求，將來萬一要做到更嚴厲的封城禁足時，我們各級單位有沒有足夠的執行能力？

全世界的疫情都還在往上飆，台灣好不容易守住這一片淨土，是很多人努力下才達到的成果。敵人尚未遠離，危險仍在身邊，我們不能在自滿中鬆懈了警戒，必須繃緊神經預想未來可能的更糟情況，盡量作好完善準備，太早放鬆心情，將來恐怕有得苦頭吃。中央疫情指揮中心顯然低估了清明連假的旅遊人潮，一定要記取教訓，莫再誤判情勢，各縣市地方政府也要針對疫情可能的發展做好超前部署，預為因應。