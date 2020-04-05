受新冠病毒疫情影響，國發會於月前評估2月景氣不樂觀，然而上周公布的2月景氣依舊是穩定復甦的綠燈。值此全球風雨飄搖，海內人心震動之際，這個綠燈來得有點突兀，也沒有真實感。究其原因仍在於燈號的內涵及季節調整未盡理想。

景氣燈號用以衡量總體景氣，因此需兼顧生產、消費、金融、出口及投資等領域的變化，常有人看到生產好就說景氣好，也有人看到股市好就說景氣好，這樣的論述如同瞎子摸象，摸到腿以為柱子，摸到尾巴以為蛇，因此須綜合各領域才能看清景氣的走勢。

從經建會時代起，政府便會依據景氣領先性、循環對應性篩選出最具代表性的九項指標，綜合研判景氣變化，然後五、六年改版一次。九項指標依其年增率高低給1～5分，綜合九項總分介於9～45分，分數愈低代表景氣愈冷，愈高愈熱，以之對映藍燈、黃藍燈、綠燈、黃紅燈及紅燈，2月原本各界以為會落至黃藍燈，未料仍有24分還是綠燈。

目前這一版的九項指標除「製造業營業氣候測驗點」直接取其數值評分，其餘皆取年增率評分，為免季節因素干擾，大多援引季調後的年增率，如此看來，這套景氣燈號應可準確反映景氣走勢才是，惟其中仍有三項問題待克服，其一農曆年節因素，其二連假因素，其三是「批發、零售及餐飲業」對消費的反應過於鈍化，若不改善這三個問題，非僅會影響各項指標的準度，也會讓景氣燈號失真。

以年初以來的指標觀察，由於今年春節落在1月，去年落在2月，使得2月多了五個工作天，多通關五天、多開店五天，多生產五天自然會讓年增率好看許多，惟這並不代表景氣變好了。新冠肺炎疫情於2月蔓延全球，但2月我國工業生產年增率20.3％，海關出口年增率亦達24.9％，數據如此漂亮，顯然有農曆年節因素，各部會雖也進行了季節調整，然而調整的結果仍舊太漂亮，而令人無法置信，以「批發、零售及餐飲業」營業額這項，原始年增率8.8％，經季調後仍高達7.9％，莫非是疫情衝擊不大？當然不是。

這是因為季節調整的思維是順著陽曆走，用以排除耶誕節、感恩節綽綽有餘，而用以排除農曆春節、端午、中秋就問題多多，因為春節、端午、中秋反映在陽曆的月份是跳動的，春節時而在1月，時而在2月，秋節時而在9月，時而在10月，從陽曆而言，農曆節氣已非有跡可循的季節因素，而是干擾因素。是以目前政府統計部門所運用的X12 -ARIMA不論參數怎麼設，都難以剔除這些干擾而還原景氣原貌。也正因如此，風行於美、歐的季調資料，於我國仍僅聊備一格。

從本次2月景氣燈號跌破大家的眼鏡，我們認為國發會、主計總處等統計部門應就以下三點進行調整：

第一、修正「批發、零售及餐飲業」：景氣燈號構成項目之一的「批發、零售及餐飲業」營業額，目的在反映消費情勢，然而由於批發業營業額占整體近七成，以去年三者14.9兆的營業額裡，批發業高達10.2兆元，這代表什麼意思？這代表此項指標的冷、熱完全取決於批發業，與消費者最接近的零售、餐飲業反而起不了作用，難以反映消費動向。

我們看一下今年2月「批發、零售及餐飲業」營收的年增率雖達8.8％，但排除批發業的「零售與餐飲業」營收年增率呈-4.5％，後者比前者更真實地反映了現狀，若再審慎加以季調，應可以更準確的反映景氣動向。

第二、提升季節調整的準度：經濟部針對2月「批發、零售及餐飲業」營業額進行季調，年增率由8.8％降至7.9％，變化不大，若依此估算景氣綜合判斷分數，那要比元月加3分，國發會審慎評估之後，決定重新進行季節調整，結果調降至0.5％，只加了1分。

何以兩部會做出來的季調會有這麼大的差距，這雖是受農曆年的干擾，但無論如何，主管國內統計工作的主計總處自應對此進行研究，以改善各部會對農曆年節季調紛紜的局面。

第三、排除連假的干擾因素：大約兩、三年前為讓國人可以享受連續假期，行政院會調整休假時間，然後於次一周、或前一周的周六補班，這樣的調整於國人自是額手稱慶，不過，對於統計卻也帶來困擾，今年這個月放多了，明年這個月年增率就會大大提高，反之則會大大降低，如此一來就會出現9月高估了、10月低估了的情況，2017年國慶連假四天就出現這個情況，導致相關數據失真，如何運用統計方法排除此一干擾，國發會及主計總處也得多加努力。

政府公布的指標，不只會影響政府的決策，也影響企業的經營方向，既是如此，政府就必須力求統計的可靠性，經濟數據大抵受到由長期趨勢、循環變動、季節因素及隨機變動四項因素影響，這些干擾，今天不解決，明天還是得解決，早解決總比晚解決好，這已是主計總處無法迴避的責任。