擋不住疫情紐約放犯人、蓋方艙！新冠攻破美軍航母羅斯福號淪陷 美國「海權霸主」難保全球領導地位動搖？

美軍航艦羅斯福號爆發疫情，艦長自行向外界揭露訊息，因而遭海軍部拔官，但離艦時艦上官兵歡呼送行，愛戴之情自然洋溢，視頻經社群媒體四出傳播，引發全球媒體矚目。事件在艦長去職以及艦上人員移駐陸地隔離檢疫後暫告平息，但已充分暴露美軍在防疫作業上情報失靈、應變失序，就全球最強大的武力而言，面對疫病威脅，卻未能彰顯應有的生物戰防護戰力，已經夠難堪，指揮系統竟出現溝通障礙，可能更令人憂心。

檢討事件發生過程，特別是當下級（艦長）認為必須從權應變，指揮體系（海軍部）卻堅持規範時，上級應讓下級理解上級的意圖，但海軍部與艦長溝通不良，而且各自堅持立場，最終艦長選擇透過媒體與海軍部對決，雖贏得部屬支持，卻失去艦長職務。此事完全悖逆美軍鼓勵前線指揮官依據戰場實況，積極主動創意作為，以任務導向為準的指揮傳統與戰略文化，反而暴露出軍事體系也沾染忽視專業、操弄媒體、玩弄政治的社群媒體時代特色。

羅斯福號航艦返回關島靠泊後，檢視應變作業狀況，該艦周邊警衛人員管制進出並不周全，支援清除消毒的專業人力及裝備資材也不到位，接送該艦官兵移駐陸地檢疫的隔離作業人員，本身更是配備不全、防護不周，再加上艦上官兵群聚歡送艦長，仍不知保持防疫距離，令人駭然。

對照美國疫情的嚴重程度，可知其全民防疫意識竟然如此薄弱，從醫療裝備的儲備發放與人力調派上，更證明國家行政動員能力不足。對比大陸在疫情爆發初期萬分狼狽，但痛下決心採取斷然措施，在面對歐美訕笑與作弄聲浪下，用實際防疫結果平息所有惡言嘲諷聲浪，到底給了國際社會何種啟示？

特別當中國疫情改善後，北京主動對外積極提供醫療援助，不論是硬體裝備器材，或是實際派遣人員救援，或是分享疫情資訊與專業數據，獲得世界上多國正面回應予以肯定，但亦引起國際政治觀察家戒心，開始提出警訊，認為本次疫情有可能成為人類歷史發展重大節點，強權威望與實力消長變化交叉點即將到來。

不可諱言，國際政治學者已經開始思考，待疫情結束後，世界權力架構與中美互動格局會不會出現顛覆？美國主導世局變化的能力，會不會因疫情應對失能，經濟實力受到挫折，尤其在「美國優先」的政策下，掠奪他國醫療資材與研究人力，最後會不會喪失他國信任，無法維持大國威望，領導地位因而崩盤？

大陸勢頭看好，但深層仍然潛藏危機，大國崛起仍需行穩致遠。疫病初期應變失當，讓國際信譽付出慘痛代價，儘管懲處地方首長怠忽疫情，但未能完全平息民怨與懷疑。整個社會人心在斷然防疫作為下所產生的驚恐與猜疑，都還待紓解。目前防疫算是顯現成績，但經濟生產復工與社會完全恢復秩序，其實都言之過早。不過，就中長期而言，只要崛起之路能行穩致遠，中美兩強實力將逐漸接近，未來出現黃金交叉指日可待。

台灣身處兩強之間，考量政治利益、經濟聯結與文化淵源，必須在北京與華盛頓間聰明周旋，此乃不爭之現實戰略環境。面對兩強實力消長，必須前瞻變化，保持彈性超前布局；在兩強間的生存之道，在替自己留下調整迴旋的空間，切忌單邊依賴，讓自身陷於無法抽身的困境。

我們更要警告，世界舞台與人間應對，硬要把臉撕破最後就是覆水難收。從疫情爆發以來，政府要員惡言惡語、亂逞口舌之快，究竟是在為誰吶喊？是在為誰搭配唱和？美國國會立法能為台灣增加多少國際生存空間，即使美國舉國相挺，沒有大陸點頭，台灣還是進不了聯合國，這是非常明顯、不需要論證的事實。美國國會議員可以講些場面話，但空頭支票卻隨時可能跳票，恐怕最後會讓台灣得不償失。

世局風向正在改變，台北要是無怨無悔押注單一強權，無條件扈從其政策，甘心扮演馬前卒，當鬥爭殺伐的炮灰，就會喪失戰略調整的空間。必須牢記的是，國際社會只有永遠不變的利益，並無永遠不變的盟友，單邊下注必將全盤皆輸。氣象已經轉變，前方可見冰山，難道台灣要成為鐵達尼號？