新冠病毒不僅威脅全人類健康，因各國相繼「鎖國防疫」，全球陷入「封鎖悖論」，亦即為防止新型冠狀病毒擴散，各國對外關閉邊境，對內封城或嚴格限制外出，雖產生防疫效果，卻造成經濟及社會活動停滯，付出慘重的經濟損失，形成悖論。隨著歐、美疫情擴大，世界經濟前景漸趨悲觀，野村全球市場研究公司分析指出，若疫情無法有效控制，全球經濟不僅「V型」復甦無望，甚至可能陷入「L型」的長期衰退。

3月下旬以來，日本各大城市接連的外出「自肅」（自我約束）勸告，造成餐旅及百貨銷售等內需大幅萎縮，安倍首相在參議院答詢時指出，新冠病毒疫情「堪稱日本戰後從未經歷過的國難」，並稱「已設想最壞的情況」。此警告除針對疫情，更帶有對日本經濟的憂心。4月1日，日銀（央行）公布日本大型製造業景氣判斷指數（DI）為負8，是7年來首度由正轉負，且預測第2季為負11，日本景氣持續惡化。無獨有偶，美國國會4月2日發布今年第2季的GDP預測為負28%，此為史上最大的負成長數字。為避免日本經濟失速，安倍內閣將推出超過「華爾街金融風暴」時，規模前所未見的緊急經濟對策。

然而，全球各自為政的救市措施，不足以使人類安度此二戰結束後的最大危局，何況疫情中，美、中爭論不休，甩鍋對方，互指為新冠病毒禍源，美國總統川普以「中國病毒」指稱此病毒，《華爾街日報》亦口不擇言稱「中國是真正的亞洲病夫」。美國將疫病汙名化的前現代做法，迎合美國社會的種族主義，並升高「中國威脅論」的聲量，試圖干擾中國的國際參與，弱化其影響力。疫情中的美、中較勁，不僅平添全球防疫的破口，更釀成經濟危機。

新加坡總理李顯龍呼籲，互相指責無濟於事，美、中及各國須合作對抗新冠病毒，且希望美國在此事上扮演領導角色，因美國擁有資源、科學、影響力、軟實力，以及令人信服且成功處理這些問題的經驗，不僅是為美國自身的利益，亦有利於更多國家的更大好處。

誠如李顯龍總理所言，美國較中國應負更大的國際責任與義務，但美國哈佛大學教授奈伊認為，川普囿於狹隘的「美國第一」，缺乏對欲望的克制，偏向短期「零和收益」的政治操作，未意識到「合作」與「凌駕」的辯證關係，忽略體系及同盟的重要性。「川普外交」不利於防疫等國際權力間的「正和博弈」，令美國在新冠肺炎全球擴散下，付出慘痛代價。

《日本經濟新聞》評論指出，「封殺新冠病毒，全球政治需要對表」，歐、美及中、日等亞洲主要國家須共商清晰的路線圖並構築全球政治的頂層設計構架，其間，美、中需要互信，需要尋求共存。北京須做中、美共識構築的主動者，共揚人性的良善，重建交流及合作信心。

G20集團領袖於3月底舉行視訊峰會，承諾將盡可能減少疫情對世界經濟造成破壞，並共同投入疫苗及藥品的研發，但美、中兩國的態度為能否獲致具體成果的關鍵。G20視訊峰會後，川、習隨即通電，但雙方合作依舊有口無心，爭拗不斷，即使川普有心與習近平維持互動關係，卻不容易撼動美國反中的深層結構，美國與歐洲的矛盾與互疑，也隨著疫情惡化而深化，G20峰會聯合公報多邊合作宣示可能淪為紙上談兵。

全球大流行的新冠肺炎不應加深美、中的新仇舊恨，彼此怨懟，而應是雙方捐棄文化偏執及成見，尋求合作的契機。瘟疫當前，美、中若能放下偏見與爭執，共同抗疫，將可緩解雙邊關係的緊張，引領國際社會走向合作，使新冠病毒對各國的傷害降到最低，否則歷史將記上我們犯下的錯誤。「部落主義」的他我劃分、相互攻伐，將使人類錯失戰勝新冠病毒的機會，分崩離析的國際社會更難以收拾全球經濟的危局，「部落主義」是當前人類比新冠肺炎更嚴重的病毒。