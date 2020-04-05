十足諷刺的是，當初被各方抨擊嘲笑「搶購口罩、囤貨物資」的人，如今看來都是未雨綢繆的睿智者了！新冠肺炎疫情絲毫沒有平息而需要長期抗戰，更多本土「感染源不明」的案例配合確診者單純平凡的生活背景，一再指出了病毒擴散的形跡不只成謎，甚至已達失控，防疫破口完全不是照著政府防疫指揮中心事後諸葛的無力猜測在走。長期的抗疫已經無人可依靠，完全只能靠自己！

關於這次清明連續假期「路上行人多到欲斷魂」，最初都是一股隱隱的猜測。肺炎疫情壓抑了台灣民眾消費許久，而陳時中早前也確實說了幾次「可以到戶外走走，呼吸新鮮空氣」，於是會不會以「清明掃墓」名義全島旅遊大噴發？果然第一時間從網路社群中即時發送出的照片，無論中部、南部、墾丁、宜花東各地的夜市，全然皆是比農曆過年還更擁擠數倍的出遊人潮！唯二尚未有肺炎確診個案的花東，民宿旅館的住房率甚至突破7成。

國際公共衛生的專業領域中，關於「公眾心理與行為的分析預測」是非常重要的一環。以每4年舉行的奧運為例，遴聘國際公共衛生防疫的專家小組進駐舉辦的城市進行研究評估，甚至是奧委會最前期的標準作業程序。一座城市極致歡慶的背後即是公共衛生的風險高峰，公共衛生的核心不是防疫本身，而是「公眾心理」。對於公眾心理的預測及引導太過後知後覺，從這次清明假期的「破功」顯現出台灣防疫水平其實破綻百出。

台灣的防疫正在從各種「破綻」正在成為諸多「破洞」！從中央防疫中心如今每天都是亡羊補牢的說明與對策，幾乎已呈「落後部署」的狀態了。大量新增的本土不明感染源確診，顯現「社區感染」已經實打實的發生，這些數字其實還是在未大量進行「普篩」的前提下發生。

更諷刺的是整個政府高層忙著一心大搞「口罩外交」，尤其唐鳳竟然荒謬低智商的在此時拍「電鍋乾蒸口罩」短片宣傳「呼籲國人讓出口罩，幫助政府拓展外交」！緊抓著防疫最終端的口罩，從年初至今整整3個月來卻對於「篩劑」的欠缺不足、對於「呼吸器」的擴張生產毫無系統性的進展，一旦傻傻只跟著防疫政策早已失焦混亂的政府，豈不是拿自己與家人的生命安危開玩笑？

對照著全世界此刻，連人口最擁擠密集的中國、美國、歐洲，甚至落後的印度，如今幾乎都是「閉鎖封城、行動管制」的森嚴狀態，歷來千萬人次出行的日本賞櫻季如今也都行人寥寥無幾。清明假期這幾天的台灣會不會全世界最「熱鬧非凡、無視疫情」的國度，並且即將為此付出難以想像的感染擴散代價？所有防疫專家都憂慮表示將在未來一個多月內漸顯真章。

說到底「命是自己的」，這顯然是新冠肺炎疫情嚴峻下的唯一真理！當原先鐵齒抗拒的紐約、倫敦地鐵上都已經人人戴上口罩時，台灣公眾運輸的口罩令反而才剛剛下達。台灣只是在國際間「稍微洋洋得意」了一下子，整個防疫政策即刻從領先到落後、防疫結構從嚴謹到失焦、防疫成效從樂觀評估到危機十足，全聽政府的哪能活？舉凡所有「不信任政府一面之詞」的自我超級提前部署，顯然才是面對無情病毒、謎樣擴散的防疫之道，否則，難道你真的相信唐鳳自己的口罩是電鍋蒸的？