半月前〈公民意識或百姓意識〉拙文引起不少回響，又逢清明連假國旅盛行，墾丁大街等11大熱門景點成為中央疫情指揮中心發布國家級警報的標的，你我小民出門與不出門之間，心中實在太拉扯了！

4天不出門，跟歐美民眾一樣封城警戒，採遠距祭祖模式，甚有公民意識。4天要出門，因為在家看書、追劇實在悶得慌，看到花蓮與台東零確診，南台灣更是繁花盛開，豔陽高照，不開車上高速公路塞一塞，怎麼對得起划算油價，百姓意識就上了心頭。

1月到2月的第一波疫情防堵，全世界都看到了台灣的成就。3月，台灣出境旅遊團，以及歐美同胞返台的第2波疫情，也從3月下旬每天兩位數確診持續嚴控到4月初，每天僅有個位數確診。如今全球已有40億人被禁足，4月中旬是否出現第3波疫情，爆發連假群聚的負面效應，指揮中心正嚴陣以待。

畢竟大家按慣例，連假本來就要到日本或泰國散心，現在出不了國，也入不了境，把錢省下來支持本土業者，也該是功德一件。每年有將近500萬人次台灣人到日本觀光，日本人來台灣卻始終不及200萬人次，這不僅是2.5倍的人次差距，更要考慮日本有超過1.2億總人口數。

台灣人去年海外旅行支出達205.07億美元，相較於外國人到台灣花的143.73億美元，逆差達61億美元。如果今年因為疫情，台灣人到年底都不出國去玩，海外旅客也都不能來台灣花錢了，至少可以把這筆錢留在口袋中。

只不過，如果第3波疫情再升溫，如同香港政府已經禁止4人以上的聚集，並且管制餐廳入座率不能超過5成，對於市井經濟將出現劇烈影響。

這就是台積電創辦人張忠謀所形容：由底層引發的衰退海嘯！跟大企業造成的金融風暴連鎖反應相比，如今歐美的失業率數字攀升，直接影響到金字塔中下的社經階級，經濟災情更為嚴峻。

疫情成了黑天鵝，確實造成第2季與下半年的詭譎局面。美國確診人數已經是大陸的3倍，摩根大通研究部門主管更預估美國今年GDP負成長1.8%。

瑞銀判斷中國今年GDP成長率僅1.5%，《日經》估為3.3%，雖不及保五、保六，但至少還是正成長。亞銀認為台灣GDP達1.8%，是亞洲四小龍之冠，也與疫情防治成果呈正相關，確實都是台灣的好消息。

話說回來，台灣民眾出遊展現的消費信心，可能是全世界最高昂的，各大旅宿與餐飲業者投注的優惠與補貼，也是國際間最積極的，至少我們大家還出得了門，還有地方可以花錢，這就是不幸中的萬幸了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）