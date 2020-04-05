趁著這兩波新冠病毒（COVID-19）疫情升溫，一些國際宣傳戰又已開打，但作為受眾的民眾可能還渾然不知。這些國際宣傳戰的近義詞是「訊息戰」、「資訊戰」，指的是利用事實的傳播、真假混合的訊息或者完全的假訊息，主要透過文字、圖像、影像的傳遞，以抹黑對手或削弱對手的聲勢與形象。

最近幾年的台美陸三邊就是明顯的例子。蔡英文政府試圖在民主、自由等與西方價值接近的場域，將台灣描繪成「站在全世界對抗中國的最前線」，現在還將台灣防疫工作和「口罩外交」拿來進行「大外宣」（對外宣傳大布局）。同時，又藉由凸顯台海兩岸政治制度與生活方式的不同，混淆「92共識」的內涵詮釋，以及利用香港「反送中」運動和中國大陸若干省分嚴重疫情，加碼推動「大內宣」（擴大內部宣傳），將原本便存在的「台灣主體性」進一步催化為民進黨在政治可用的兩岸疏離感。

川普（Donald Trump）政府繼續維持與中共既合作又鬥爭的戰略。特別在鬥爭這方面，除了發動鋪天蓋地的貿易戰、南海地位法律戰，還由美國國會出資的民主基金會（National Endowment for Democracy）推動有關中共、俄羅斯「銳實力」（sharp power）的論述與研究，將中共的外交與統戰視為對民主國家具滲透性、脅迫性、操縱性的圖謀，進而透過美國在國際與學術的強勢話語權，從外交宣傳上對中共展開壓制。川普政府對於新冠病毒出處的追究可能是出於類似的戰術思維。或許這可稱為美國的「大外宣」。

中共自2009年胡錦濤時代便至少投入數百億人民幣，強化全球宣傳計畫，提升國際話語權。習近平當家時也沒忽略「大外宣」，希望透過任何可運用的宣傳、統戰渠道，增進外界對中共當局與「中國」的正面評價。換言之，就是對抗甚至壓制對中共當局與「中國」的負評，達到「不戰而屈人之兵」的目的。在涉及台灣及美國的事務上，則是延續「反獨促統」、「反霸」論調，對外否認中華民國的存在，只彰顯北京版的「一個中國」原則。至於「大內宣」，除了70多年來的國家統一基調，過去10多年間還多著墨於中國大陸政、經、軍實力崛起，追求「和諧社會」和「中國夢」，藉以凝聚內部支持。

就這樣，與台美陸相關的國際宣傳戰在疫情爆發後，逐漸開展在民眾眼前。一國為自身的信念、價值、制度而宣傳或辯護，這無可厚非。但當其作法具有高度針對性時，就非常可能會讓事實與假象齊飛，政媒共網軍一色。

作為世界公民，我們必須冷靜以對，同時強化自我國際視野、邏輯思辨與媒體素養，才能不被任何政治勢力牽著鼻子走，變成為其搖旗吶喊的助手甚或破壞關係穩定的幫凶。

（作者為國立政治大學外交學系副教授）