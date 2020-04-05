新冠肺炎疫情威脅仍大，墾丁及其他幾個觀光景點，春假連續假期卻出現人潮，這個「墾丁現象」有值得深思之處。

春節前爆發的疫情，從大陸擴散到全世界，歐美災情也極慘，全球經濟受創，觀光、旅遊產業更是重災區，航空公司幾乎形同停飛，旅遊業也有如按下「暫停鍵」，至今都不知道何時能恢復正常。

春假連假，部分國內觀光景點竟然拉出8成以上住房率，墾丁大街上擠滿人潮，確實讓人意外，對相關業者與「經濟優先」論者，自然「驚喜交加」，人潮對陷入困境的業者自然是及時雨。

但對憂心疫情者而言，則是「驚恐交加」，看到觀光區人擠人，「社交距離」形同具文，當然擔心疫情擴散，政府破天荒發出「國家級警示」，交通部長、警政署長都趕往屏東坐鎮，警察也湧進人潮，奮勇宣導「保持社交距離」。不少醫生警告，1到2周後可能出現確診人數高峰。

對政府而言，確實是兩難，政府當然希望民眾待在家中，避免疫情擴散，但也希望經濟不要變死局，尤其交通部長林佳龍那句「畢竟經濟及觀光還是要維持」，就可看出其間的心態與為難之處。

換個角度看，「墾丁現象」其實也可以正面解讀，代表民眾的消費能力仍在、相當程度是受到壓抑，只要疫情結束甚至稍微緩和，消費就會回來，也有可能如同2008年華爾街金融風暴，平息後次年生產與消費雙雙「噴出」。

政府紓困務必步步為營，錢要好好花到刀口，才對得起納稅人。